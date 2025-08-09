Hợp tác quảng bá giá trị văn hóa tại các nhà ga metro

Phường Thủ Đức mong muốn lan toả các giá trị văn hoá, tri thức, du lịch, thương mại dịch vụ trên địa bàn qua những chuyến tàu metro.

Ngày 9-8, UBND phường Thủ Đức và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (TPHCM) đã tổ chức ký kết thực hiện chương trình quảng bá, phát triển văn hóa, du lịch, thương mại - dịch vụ gắn với hoạt động các nhà ga Đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1) trên địa bàn phường Thủ Đức năm 2025. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và các đại biểu chúc mừng hai đơn vị ký kết hợp tác

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh cho biết, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) vừa là công trình giao thông trọng điểm, vừa là cơ hội để phường Thủ Đức định hình lại không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá các giá trị văn hóa, đặc biệt là nâng tầm du lịch, thương mại dịch vụ tại các khu vực lân cận các nhà ga.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga Metro Thủ Đức

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh bày tỏ, phường Thủ Đức vinh dự được mang tên Thủ Đức - một vùng đất vốn rất giàu giá trị văn hoá, truyền thống – nơi đây cũng có nhiều cơ sở giáo dục và cộng đồng dân cư đa dạng. Vì vậy, phường Thủ Đức mong muốn lan toả các giá trị văn hoá, tri thức, du lịch, thương mại dịch vụ trên địa bàn qua những chuyến tàu metro.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga Metro Thủ Đức

Tại chương trình, Đoàn phường Thủ Đức và Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cũng ký kết hợp tác phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các nhà ga metro trên địa bàn phường. Đây là ga đầu tiên trong số 14 ga dọc tuyến Metro số 1 có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gồm không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu, sách báo, ấn phẩm, tranh vẽ và các hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các thành tựu của tuổi trẻ Việt Nam theo gương Bác. Các đại biểu cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga Metro Thủ Đức Đoàn thanh niên hai đơn vị cũng thiết lập các khu vực đọc sách thoải mái, cung cấp đa dạng tài liệu về Bác Hồ, lịch sử dân tộc, các tấm gương anh hùng, danh nhân văn hóa. Tích hợp các công nghệ tương tác (màn hình cảm ứng, mã QR) để tăng trải nghiệm cho người xem.

Từ lễ ký kết hôm nay, hai đơn vị mong muốn từng bước khai thác hiệu quả hoạt động tuyến Metro số 1, kết hợp quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá truyền thống, các tài nguyên vốn có của phường Thủ Đức. Đồng thời, thúc đẩy du lịch và tiêu dùng nội địa thông qua hệ thống giao thông công cộng; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương; xây dựng phường Thủ Đức ngày càng phát triển...

Tại chương trình, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 trao tặng 600 vé đi metro cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn của phường Thủ Đức.

THU HƯỜNG