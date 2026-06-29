Tây Ninh triển khai cao điểm 90 ngày khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Chiều 29-6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí toàn dân năm 2026. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng, không hình thức, không bỏ sót người dân và địa bàn.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại Trung tâm y tế khu vực Tân An, tỉnh Tây Ninh

Theo kế hoạch, trong năm 2026, tỉnh dự kiến khám sàng lọc miễn phí cho khoảng 2,13 triệu trong tổng số 3,2 triệu dân trên địa bàn, đồng thời lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Với hơn 1,05 triệu người còn lại, tỉnh sẽ tổ chức khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí theo khả năng cân đối ngân sách và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Chiến dịch được triển khai trên phạm vi 96 xã, phường, nhằm hiện thực hóa chủ trương Nghị quyết 72 năm 2025 của Bộ Chính trị về từng bước thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân; đồng thời chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu phát động chiến dịch

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, kết quả của chiến dịch không chỉ được đo bằng số lượt người được khám mà quan trọng hơn là chất lượng khám, tính chính xác của dữ liệu sức khỏe, khả năng theo dõi sau khám và sự hài lòng của người dân. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải tập trung triển khai bảo đảm đúng tiến độ, không hình thức, không bỏ sót đối tượng.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ địa điểm, thời gian, lực lượng thực hiện và phương án huy động người dân tham gia. Đặc biệt, việc tổ chức khám phải thuận tiện cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở vùng xa.

QUANG VINH