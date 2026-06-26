Bệnh viện Chợ Rẫy lọt tốp bệnh viện đa chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa được Tạp chí Newsweek (Cơ quan truyền thông quốc tế lớn và lâu đời nhất của Mỹ, với lịch sử hoạt động hơn 90 năm) công bố lọt top Bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 - "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026".

Một góc Bệnh viện Chợ Rẫy

Bảng xếp hạng do tạp chí Newsweek phối hợp cùng ⁠Statista (⁠doanh nghiệp được thành lập tại Đức vào năm 2007, có trụ sở chính tại Hamburg và nhiều văn phòng quốc tế như New York, London, Tokyo - đơn vị chuyên thu thập, xử lý và trực quan hóa các số liệu thống kê, nghiên cứu thị trường cũng như các chỉ số kinh tế từ khắp nơi trên toàn cầu và là một trong những nền tảng dữ liệu trực tuyến lớn nhất thế giới hiện nay) phân tích dữ liệu chuyên sâu để tạo ra các bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Kết quả xét chọn được đánh giá dựa trên hoạt động của 10 chuyên khoa trọng điểm (phẫu thuật tim, tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, phẫu thuật thần kinh, ung bướu, chỉnh hình, nhi khoa và hô hấp) tại các bệnh viện thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Australia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện một ca phẫu thuật

Căn cứ theo phương pháp chấm điểm của Newsweek và Statista, điểm số cuối cùng của mỗi bệnh viện được cấu thành từ 4 nhóm tiêu chí: uy tín chuyên môn thông qua đánh giá của đồng nghiệp (40%), chỉ số đo lường chất lượng (30%) , trải nghiệm người bệnh (15%) và mức độ triển khai PROMs (Đánh giá việc triển khai và thu thập dữ liệu về kết quả điều trị do chính bệnh nhân báo cáo, phản ánh chất lượng y tế lấy người bệnh làm trung tâm (15%).

Với hệ thống đánh giá toàn diện, bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” gọi tên những bệnh viện có chất lượng chuyên môn hàng đầu và trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho người bệnh. Và đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào phạm vi đánh giá của bảng xếp hạng này, trong đó Bệnh viện Chợ Rẫy vinh dự góp mặt trên bảng xếp hạng - đánh dấu sự hiện diện của hệ thống y tế trong nước vào một trong những bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa uy tín của khu vực.

THÀNH SƠN