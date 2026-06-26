Hy hữu cá rô sống chui vào họng rồi vướng vào thực quản người đàn ông

Trong lúc kéo lưới bắt cá, người đàn ông 39 tuổi tại Cà Mau bất ngờ bị con cá rô chui vào họng và vướng vào thực quản phải vào viện cấp cứu.

Con cá rô được lấy ra từ thực quản người đàn ông 39 tuổi

Ngày 26-6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), cho biết các bác sĩ của đơn vị vừa nội soi cấp cứu thành công, lấy một con cá rô còn sống nằm tại thực quản bệnh nhân.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 23-6, ông T.V.H. (39 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) được người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau họng, khạc đàm nhớt kèm nhiều máu.

Người thân đi cùng cho biết, trong lúc đang kéo lưới bắt cá, ông H. đã ngậm con cá rô sống bắt được vào miệng. Thế nhưng, bất ngờ con cá rô chui thẳng vào ngã ba hầu họng khiến nạn nhân khó thở và đau rát.

Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn, tiến hành nội soi lấy con cá rô dài gần một tấc, to hơn 2 ngón tay người lớn, còn sống ra ngoài. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đã hồi phục tốt.

TUẤN QUANG