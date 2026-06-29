Hai tháng nỗ lực đưa bé trai thoát cảnh liệt tứ chi

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vừa cứu sống một bệnh nhi yếu liệt tay chân do chấn thương cột sống cổ nghiêm trọng.

Tối 29-6, ThS-BS Trần Thị Bích Kim, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, cho biết, bệnh nhi là em N.C.D.T. (9 tuổi).

Bệnh sử ghi nhận, trước nhập viện, T. bị ngã ở nhà, chấn thương cột sống cổ dẫn đến yếu liệt tay chân. Tình trạng ngày càng nặng, trẻ được chuyển tuyến lên TPHCM.

Bệnh nhi N.C.D.T. được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, kết quả MRI cột sống cổ cho thấy tổn thương rất nghiêm trọng: mỏm răng đốt sống C2 trượt ra sau gây chèn ép nặng đoạn tủy cổ cao.

Vị trí hẹp nhất của ống sống chỉ còn 2mm trên đoạn dài 10mm. Tình trạng này đe dọa chức năng vận động, hô hấp và tính mạng của trẻ. Một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa diễn ra ngay lập tức, đưa đến quyết định phải phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành kết hợp xương cột sống cổ C1–C2 bằng dụng cụ. Mục tiêu là giúp giải phóng chèn ép thần kinh và tái lập sự ổn định cho cột sống cổ, với hy vọng trẻ có thể tự thở và phục hồi vận động.

Đây là một kỹ thuật rất khó và thách thức. C1–C2 là vùng cột sống cổ cao, nơi nâng đỡ phần đầu, bảo vệ các cấu trúc sống cực kỳ quan trọng và hệ thống thần kinh điều khiển hô hấp, tuần hoàn.

Khu vực này có cấu trúc giải phẫu vô cùng phức tạp, không gian thao tác rất hẹp và có động mạch sống nằm sát vùng phẫu thuật.

Chỉ sai lệch vài milimet trong quá trình can thiệp cũng có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như tổn thương tủy sống, liệt tứ chi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, bệnh nhi được chăm sóc tích cực, kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong suốt 2 tháng sau. Từ tình trạng yếu liệt tứ chi hoàn toàn, sức cơ tay chân của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt.

Hiện tại, trẻ đang từng bước lấy lại khả năng vận động, mở ra cơ hội phục hồi tích cực trong thời gian tới.

GIAO LINH