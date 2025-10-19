Xã hội

Huế: Thủy điện điều tiết nước, ứng phó với nguy cơ lũ lớn

SGGPO

Mưa lớn cộng thủy điện điều tiết xả nước khiến nhiều vùng thấp trũng ở xã Quảng Điền và Đan Điền, TP Huế ngập úng kéo dài, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân.

Tỉnh lộ 19A (xã Quảng Điền, TP Huế) ngập lụt cục bộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông
Tỉnh lộ 19A (xã Quảng Điền, TP Huế) ngập lụt cục bộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông

>>> Video: Tỉnh lộ 19A (xã Quảng Điền, TP Huế) ngập lụt cục bộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thực hiện: THÀNH TRẦN

Sáng 19-10, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn liên tục có mưa lớn, kết hợp với việc thủy điện Hương Điền điều tiết xả nước ứng phó với các đợt mưa lớn sắp tới khiến mực nước sông Bồ dâng cao, làm ngập nhiều tuyến đường tỉnh lộ và liên xã, liên thôn.

Các tuyến đường như: Tỉnh lộ 19A đoạn qua trụ sở Công an xã, tuyến Phò Nam B - Niêm Phò, tuyến Đông Xuyên - An Xuân Tây, đập tràn Thủ Lễ ngập, tuyến Nam Dương... bị ngập từ 0,3 - 0,5m gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

IMG_20251019_100401.jpg
IMG_20251019_100450.jpg
IMG_20251019_100448.jpg
Nhiều tuyến đường ở Quảng Điền ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn

Chính quyền địa phương huy động lực lượng công an và dân phòng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo ngập lụt để người dân biết, không điều khiển ô tô, xe máy qua khu vực ngập sâu. Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ tuần tra, đặt barie tại các điểm ngập, ngăn không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Sáng cùng ngày, khu vực hạ du sông Bồ thuộc xã Đan Điền (TP Huế) cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp do mưa lớn và việc thủy điện điều tiết nước. Nước dâng cao khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập, gây khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Nguyễn Ánh Cầu An Xuân Tây UBND xã Quảng Điền Thủ lễ Sông Bồ Quảng Điền Hương Điền Đông Xuyên Đan Điền Tỉnh lộ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn