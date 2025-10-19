Huế: Thủy điện điều tiết nước, ứng phó với nguy cơ lũ lớn

Mưa lớn cộng thủy điện điều tiết xả nước khiến nhiều vùng thấp trũng ở xã Quảng Điền và Đan Điền, TP Huế ngập úng kéo dài, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân.

Tỉnh lộ 19A (xã Quảng Điền, TP Huế) ngập lụt cục bộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông

>>> Video: Tỉnh lộ 19A (xã Quảng Điền, TP Huế) ngập lụt cục bộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thực hiện: THÀNH TRẦN

Sáng 19-10, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn liên tục có mưa lớn, kết hợp với việc thủy điện Hương Điền điều tiết xả nước ứng phó với các đợt mưa lớn sắp tới khiến mực nước sông Bồ dâng cao, làm ngập nhiều tuyến đường tỉnh lộ và liên xã, liên thôn.

Các tuyến đường như: Tỉnh lộ 19A đoạn qua trụ sở Công an xã, tuyến Phò Nam B - Niêm Phò, tuyến Đông Xuyên - An Xuân Tây, đập tràn Thủ Lễ ngập, tuyến Nam Dương... bị ngập từ 0,3 - 0,5m gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Điền ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng rào chắn

Chính quyền địa phương huy động lực lượng công an và dân phòng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo ngập lụt để người dân biết, không điều khiển ô tô, xe máy qua khu vực ngập sâu. Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ tuần tra, đặt barie tại các điểm ngập, ngăn không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Sáng cùng ngày, khu vực hạ du sông Bồ thuộc xã Đan Điền (TP Huế) cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp do mưa lớn và việc thủy điện điều tiết nước. Nước dâng cao khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập, gây khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân.

VĂN THẮNG