Xả rác xuống đường, tài xế xe khách bị phạt 12,5 triệu đồng

Vi phạm xả rác trái phép ra đường phố, một tài xế xe khách bị Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 22-8, Trạm CSGT Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đã lập biên bản, xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với ông Phạm Văn K. (50 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình).

Ảnh cắt clip ghi lại cảnh xe khách có hành vi xả rác ra đường khi xe đang lưu thông

Trước đó, ngày 1-8, mạng xã hội xôn xao hình ảnh clip ghi lại cảnh xe khách mang biển kiểm soát 18H-038.xx có hành vi xả rác ra đường khi xe đang lưu thông qua thôn Thạch Trụ Tây, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Qua xác minh của cơ quan công an, xác định xe khách thương hiệu K.Th., chủ phương tiện là Công ty TNHH VT và TM V.C.

NGUYỄN TRANG

