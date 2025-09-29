Xã hội

Hướng dẫn đồng bào Xơ Đăng trồng cà phê đặc sản để thoát nghèo

SGGPO

Ngày 29-9, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình Giúp người dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, cà phê đặc sản nhằm xây dựng sinh kế bền vững cho đồng bào Xơ Đăng thoát nghèo.

sfđ.jpeg
Tiến sĩ Phạm S trao tặng sách “Nông nghiệp hữu cơ, xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu” cho đồng bào Xơ Đăng

Tại chương trình, Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp định hướng cho đồng bào Xơ Đăng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững, từ quy trình trồng, chăm sóc, bảo quản đến thu hái; phương thức liên kết phát triển cây ăn quả, cây dược liệu và cà phê đặc sản nhằm nâng cao giá trị, chất lượng. Ông Phạm S cũng trao tặng sách “Nông nghiệp hữu cơ, xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu” và giống cà phê Bourbon để đồng bào Xơ Đăng phát triển vườn cà phê đặc sản.

cfed.jpeg
Người dân lắng nghe Tiến sĩ Phạm S chia sẻ về kỹ thuật trồng cà phê đặc sản

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, để giúp dân phát triển kinh tế bền vững, xã đã trao tặng nông cụ, xây dựng vườn ươm cung cấp giống miễn phí và mời chuyên gia trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê đặc sản. Khi người dân có giống, được chuyên gia định hướng kỹ thuật, chắc chắn sẽ hình thành mô hình canh tác hiệu quả, tạo sản phẩm giá trị cao, giúp đồng bào Xơ Đăng thoát nghèo bền vững. Xã sẽ tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp liên kết với người dân để mở rộng diện tích, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản Tu Mơ Rông.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy UBND tỉnh Lâm Đồng Quảng Ngãi cà phê đặc sản

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn