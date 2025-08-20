Ấm áp phiên chợ 0 đồng ở xã vùng cao Quảng Ngãi

Ngày 20-8, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần thứ nhất tại Chợ trung tâm xã, thu hút hàng ngàn người tham gia.
Phiên chợ có 7 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu như nông sản, rau củ, gạo, áo quần, giày dép, sách vở… do UBND xã, cán bộ, trường học và đồng bào Xơ Đăng đóng góp, để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Không khí phiên chợ 0 đồng rộn ràng, đông vui. Người dân hồ hởi chọn cho mình bó rau tươi, đôi dép mới, những bịch gạo hay chiếc áo mang về sử dụng.
Ai cũng vui vẻ tự tay lựa chọn nhu yếu phẩm và vật dụng theo nhu cầu mà không phải trả tiền.
Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi của bà con làm cho phiên chợ thêm ấm áp tình người.
Chị Y Lệ (xã Tu Mơ Rông) cho biết, nghe tin phiên chợ 0 đồng diễn ra, ngay từ sáng, chị cùng con có mặt từ sớm. Tại quầy hàng áo quần, chị vui vẻ chọn dăm bộ quần áo cho mình.
“Bộ áo quần mình chọn tại phiên chợ rất đẹp. Mình không tốn tiền mua. Phiên chợ 0 đồng rất có ý nghĩa vì tinh thần sẻ chia với người khó”, chị Y Lệ nói.
Tại phiên chợ, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy cùng tổ công tác chuyển đổi số tập huấn kỹ năng livestream bán hàng, giúp bà con quảng bá nông sản trên mạng xã hội, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Dịp này, xã cũng trao tặng 17 máy đào hố cho 17 thôn, làng phục vụ sản xuất nông nghiệp; trao tặng 10.000 cây thông giống giúp bà con trồng rừng.
Ông Trần Quốc Huy cho biết, xã có 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, chủ yếu trồng nông sản và dược liệu nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ.
Việc tổ chức phiên chợ 0 đồng gắn với chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hộ nghèo, đồng thời giúp bà con áp dụng công nghệ để tìm kiếm khách hàng, nâng cao thu nhập, xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương.
Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho hay, thời gian tới, địa phương sẽ duy trì phiên chợ định kỳ hàng tháng và tiếp tục hỗ trợ người dân bán hàng qua sàn thương mại điện tử.
>>> Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên chợ 0 đồng do phóng viên Báo SGGP ghi nhận: