Ấm áp phiên chợ 0 đồng ở xã vùng cao Quảng Ngãi

Phiên chợ 0 đồng lần đầu tiên ở xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ mang đến những món quà thiết thực, sẻ chia khó khăn với đồng bào Xơ Đăng, mà còn trở thành dịp đặc biệt khi lãnh đạo xã trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ năng livestream bán hàng, mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ nông sản.

Đồng bào Xơ Đăng phấn khởi tiếp nhận hàng hóa 0 đồng tại phiên chợ. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip hàng ngàn người tham gia phiên chợ 0 đồng

Ngày 20-8, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần thứ nhất tại Chợ trung tâm xã, thu hút hàng ngàn người tham gia.

Gian hàng phiên chợ 0 đồng của Trường Tiểu học Kim Đồng cung cấp áo quần miễn phí cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Phiên chợ có 7 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu như nông sản, rau củ, gạo, áo quần, giày dép, sách vở… do UBND xã, cán bộ, trường học và đồng bào Xơ Đăng đóng góp, để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đông đảo người dân chờ đợi phiên chợ 0 đồng. Ảnh: HỮU PHÚC

Không khí phiên chợ 0 đồng rộn ràng, đông vui. Người dân hồ hởi chọn cho mình bó rau tươi, đôi dép mới, những bịch gạo hay chiếc áo mang về sử dụng.

Ai cũng vui vẻ tự tay lựa chọn nhu yếu phẩm và vật dụng theo nhu cầu mà không phải trả tiền.

Phiên chợ 0 đồng chật kín người. Ảnh: HỮU PHÚC

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi của bà con làm cho phiên chợ thêm ấm áp tình người.

Chị Y Lệ (xã Tu Mơ Rông) cho biết, nghe tin phiên chợ 0 đồng diễn ra, ngay từ sáng, chị cùng con có mặt từ sớm. Tại quầy hàng áo quần, chị vui vẻ chọn dăm bộ quần áo cho mình.

“Bộ áo quần mình chọn tại phiên chợ rất đẹp. Mình không tốn tiền mua. Phiên chợ 0 đồng rất có ý nghĩa vì tinh thần sẻ chia với người khó”, chị Y Lệ nói.

Người dân đến phiên chợ 0 đồng nhận mì tôm và các nhu yếu phẩm. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại phiên chợ, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy cùng tổ công tác chuyển đổi số tập huấn kỹ năng livestream bán hàng, giúp bà con quảng bá nông sản trên mạng xã hội, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Dịp này, xã cũng trao tặng 17 máy đào hố cho 17 thôn, làng phục vụ sản xuất nông nghiệp; trao tặng 10.000 cây thông giống giúp bà con trồng rừng.

Đồng bào Xơ Đăng đi dự phiên chợ 0 đồng để tiếp nhận mì tôm, chiếu, ba lô. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Trần Quốc Huy cho biết, xã có 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, chủ yếu trồng nông sản và dược liệu nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Việc tổ chức phiên chợ 0 đồng gắn với chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hộ nghèo, đồng thời giúp bà con áp dụng công nghệ để tìm kiếm khách hàng, nâng cao thu nhập, xây dựng thương hiệu đặc sản địa phương.

Những đôi dép, ba lô học tập được các phụ huynh tiếp nhận tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: HỮU PHÚC

Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho hay, thời gian tới, địa phương sẽ duy trì phiên chợ định kỳ hàng tháng và tiếp tục hỗ trợ người dân bán hàng qua sàn thương mại điện tử.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên chợ 0 đồng do phóng viên Báo SGGP ghi nhận:

Nụ cười của người dân khi tiếp nhận hàng hóa tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân chờ tiếp nhận hàng hóa tại phiên chợ. Ảnh: HỮU PHÚC



Nụ cười khi tiếp nhận hàng. Ảnh: HỮU PHÚC

Trường Tiểu học Kim Đồng tất bật cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch UBND xã Trần Quốc Huy (thứ 2 từ trái sang) hướng dẫn bà con livestream bán hàng. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân tiếp nhận hàng tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân lựa chọn áo tại phiên chợ. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân chờ đưa hàng về. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân kiểm tra áo tiếp nhận tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: HỮU PHÚC

Trao tặng 10.000 cây thông giống cho người dân trồng rừng. Ảnh: HỮU PHÚC

Trao tặng 17 máy đào đất cho 17 thôn. Ảnh: HỮU PHÚC

Xã Tu Mơ Rông hướng dẫn người dân xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC