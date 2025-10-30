Huy động các nguồn lực để phục vụ người dân tốt nhất

Chiều 30-10, Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Tổ trưởng giám sát thực hiện kế hoạch số 249-KH/UBKTTW ngày 24-7-2025, của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương tại Đảng ủy phường Tân Khánh và phường Tân Hiệp.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương trên cho biết, ngay sau khi thành lập phường, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TPHCM.

Trong đó, trọng tâm là các nội dung liên quan việc sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách bảo đảm ổn định, thông suốt trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc

Đảng ủy phường Tân Khánh và phường Tân Hiệp kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Lê Quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo hai phường cũng đã kiến nghị với tổ giám sát một số nội dung liên quan hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công; kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, công tác số hóa; biên chế nhân sự, vị trí việc làm; cơ sở vật chất làm việc…

Lãnh đạo phường Tân Hiệp phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, công chức phường Tân Khánh và phường Tân Hiệp để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Do hai địa phương có đặc thù là dân số đông, đồng chí yêu cầu lãnh đạo hai địa phương cần huy động các lực lượng nhằm từng bước giúp công tác chuyển đổi số có chuyển biến trong đối tượng là người lớn tuổi, công nhân trong các khu nhà trọ. Làm thế nào để phục vụ người dân tốt nhất, giúp người dân thấy được tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, tổ giám sát sẽ ghi nhận tất cả kiến nghị của hai phường để báo cáo cấp trên, sớm có phương án giải quyết tháo gỡ.

Đảng bộ phường Tân Khánh có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1.553 đảng viên. Phường Tân Khánh có hơn 152.000 dân. Phường Tân Hiệp có hơn 147.000 dân, có 32 tổ chức cơ sở đảng với 871 đảng viên.

