Huyện Bình Chánh “mong” sớm có thanh tra địa bàn về cấp quận, huyện

Ngày 28-5, Đoàn công tác của HĐND TPHCM do Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chương trình CCHC về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2022-2025.

 Quang cảnh buổi giám sát

Theo bà Huỳnh Thanh Thuý, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Chánh, trong công tác CCHC giai đoạn 2022- 2025, công tác tổ chức bộ máy của huyện thường xuyên được rà soát, kiện toàn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được huyện quan tâm thực hiện và bố trí ngân sách. Huyện cũng tăng cường công tác tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Về khó khăn, đại diện huyện cho biết, huyện Bình Chánh có diện tích rộng, khoảng cách di chuyển xa, dân số đông, cường độ phục vụ của 1 cán bộ/công chức cấp xã tại huyện Bình Chánh cao hơn so với bình quân chung của TPHCM, dẫn tới áp lực trong công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị tại huyện là rất lớn. Ví dụ như đối với xã Vĩnh Lộc A, 1 cán bộ, công chức phục vụ cho 7.381 người, cao gấp 4,75 so với bình quân chung của thành phố. Đối với xã Vĩnh Lộc B, 1 cán bộ, công chức phục vụ cho 6.792 người, cao gấp 4,37 so với bình quân chung của thành phố.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu kết luận

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền huyện Bình Chánh trong việc thực hiện chương trình CCHC về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, đề nghị UBND huyện tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, rà soát lại những chỉ số về CCHC còn thấp so với các quận, huyện để sớm có giải pháp khắc phục. Về những kiến nghị của UBND huyện Bình Chánh, ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết, đoàn giám sát sẽ ghi nhận đầy đủ và sẽ có đánh giá, nếu phù hợp thì HĐND TPHCM sẽ kiến nghị UBND TPHCM nghiên cứu giải quyết.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND Huỳnh Thanh Nhân cũng lưu ý, huyện Bình Chánh là địa phương có diện tích tự nhiên 252,56 km2, lớn hơn cả TP Thủ Đức 40 km2, có dân số hơn 815.000 người, là cửa ngõ phía Tây của TPHCM, có tốc độ phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, hạ tầng, tốc độ đô thị hóa nhanh. Với định hướng xây dựng huyện Bình Chánh thành thành phố thuộc TPHCM thì chính quyền huyện phải có đề án, kế hoạch về việc tổ chức bộ máy hành chính sao cho phù hợp. Ông Nhân đề nghị UBND huyện nghiên cứu kỹ các chủ trương, quy định, tham khảo mô hình bộ máy tổ chức của TP Thủ Đức, từ đó có đề án phù hợp với tình hình thực tế và định hướng tương lai.

Đối với việc thực hiện tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND TPHCM thống nhất hướng dẫn lấy nguồn số liệu dân số theo thống kê của cơ quan công an để đảm bảo sát thực tế và đúng tinh thần của Đề án 06 mà toàn thành phố đang thực hiện.

Tại hội nghị, ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đã nhắc lại đề xuất chuyển thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng về cấp quận, huyện. Đội thanh tra địa bàn sẽ sáp nhập với Đội Quản lý trật tự đô thị của huyện để thành một đơn vị chung tương đương cấp phòng. Việc này phù hợp với đặc thù của huyện, giúp thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn huyện. Bên cạnh đề xuất này, ông Thanh cũng kiến nghị về việc cho phép Bình Chánh thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất. Việc này có ý nghĩa lớn với huyện, giúp tạo quỹ đất sạch, thuận lợi kêu gọi đầu tư… Ông Võ Đức Thanh, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh phát biểu tại hội nghị Trả lời những nội dung trên, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc thí điểm đưa các đội thanh tra địa bàn về quận, huyện đã được TPHCM cơ bản thống nhất. Tuy nhiên hiện nay, Thanh tra Chính phủ chưa có ý kiến phản hồi về vấn đề này. Vì vậy, Sở Nội vụ cũng đã đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm có ý kiến góp ý. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu để UBND TPHCM hoàn tất tờ trình báo cáo trình Chính phủ. Đối với việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Nội vụ ghi nhận và sẽ có trao đổi lại sau.

