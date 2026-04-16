IAEA muốn xác minh vấn đề hạt nhân trong thỏa thuận Mỹ - Iran

Theo RIA Novosti, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran cũng sẽ cần có sự xác minh của IAEA.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại cuộc họp báo ở Hàn Quốc. Ảnh: KOREA HEARALD

Phát biểu họp báo tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 15-4, ông Grossi nêu rõ: "Nếu không có sự xác minh, bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ là một tờ giấy hoặc lời hứa". Ông bày tỏ tin tưởng Washington và Tehran sẽ yêu cầu IAEA thực hiện việc xác minh hạt nhân và triển khai các biện pháp bảo vệ.

Theo ông Grossi, chương trình hạt nhân quy mô lớn của Iran sẽ đòi hỏi việc giám sát toàn diện các cơ sở và vật liệu hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh cơ quan này sẵn sàng nhận nhiệm vụ thực hiện các biện pháp bảo đảm và kiểm chứng cần thiết.

Liên quan các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, ông Grossi khẳng định IAEA không tham gia vào quá trình này và do đó, không biết chắc chắn những vấn đề nào đang được thảo luận.

KHÁNH MINH

