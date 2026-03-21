Mỹ cân nhắc chiến dịch kiểm soát vật liệu hạt nhân của Iran

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tập luyện tại trại Hansen ở Okinawa, Nhật Bản. ﻿Ảnh: U.S. MARINE CORPS

Kế hoạch được cho là bao gồm khả năng triển khai lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt hỗn hợp (JSOC), đơn vị tinh nhuệ chuyên thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm liên quan đến chống phổ biến vũ khí. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành chiến dịch hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, phương án thu hồi lượng uranium làm giàu của Iran là “một lựa chọn đang được cân nhắc”.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, tính đến hè năm ngoái, Iran đã tích lũy khoảng 440kg uranium làm giàu tới mức 60%, chỉ còn cách một bước kỹ thuật để đạt cấp độ vũ khí. Phần lớn số vật liệu này được cho là vẫn nằm tại các cơ sở hạt nhân bị tấn công trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

MINH CHÂU