Thế giới

Mỹ cân nhắc chiến dịch kiểm soát vật liệu hạt nhân của Iran

SGGPO

Theo Báo The Times of Israel (Israel), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các phương án nhằm kiểm soát hoặc thu hồi vật liệu hạt nhân của Iran.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tập luyện tại trại Hansen ở Okinawa, Nhật Bản. ﻿Ảnh: U.S. MARINE CORPS

Kế hoạch được cho là bao gồm khả năng triển khai lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt hỗn hợp (JSOC), đơn vị tinh nhuệ chuyên thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm liên quan đến chống phổ biến vũ khí. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành chiến dịch hay không.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, phương án thu hồi lượng uranium làm giàu của Iran là “một lựa chọn đang được cân nhắc”.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, tính đến hè năm ngoái, Iran đã tích lũy khoảng 440kg uranium làm giàu tới mức 60%, chỉ còn cách một bước kỹ thuật để đạt cấp độ vũ khí. Phần lớn số vật liệu này được cho là vẫn nằm tại các cơ sở hạt nhân bị tấn công trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Iran Uranium IAEA JSOC

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn