Mỹ triển khai nhiều tàu chiến phong tỏa eo biển Hormuz

Tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại khu vực Trung Đông. Ảnh: US Navy

Theo nguồn tin quan chức Hải quân và Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), Mỹ đã triển khai 1 tàu sân bay, một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, 1 tàu tấn công đổ bộ cùng nhiều tàu bổ trợ khác. Một số phương tiện có khả năng triển khai trực thăng phục vụ hoạt động đổ bộ tàu hoặc điều phối tàu thương mại tới các khu vực tập kết được chỉ định.

Sau khi cuộc đàm phán trực tiếp với Iran tại Pakistan đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai phong tỏa eo biển Hormuz từ ngày 13-4. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau đó, ông Trump cũng cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu hải quân nào của Iran tiến đến gần khu vực phong tỏa của Mỹ.

Giới chuyên gia ước tính việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 435 triệu USD/ngày, trong đó 276 triệu USD từ hoạt động xuất khẩu, chủ yếu là các mặt hàng dầu thô và hóa dầu. Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, Iran có thể phần nào bù đắp thiệt hại nhờ lượng dầu đã tích trữ trên các tàu ngoài khơi. Theo Kpler, tính đến cuối tháng 3, nước này được ước tính có khoảng 154 triệu thùng dầu đang neo đậu ngoài khu vực Vịnh bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa.

VIỆT LÊ