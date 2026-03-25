Iran phóng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Ngày 25-3, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, lực lượng vũ trang của Iran đã phóng tên lửa hành trình vào nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, buộc tàu này phải thay đổi vị trí.

Kênh truyền hình Press TV của Iran công bố một video cho biết, lực lượng vũ trang Iran đã bắn tên lửa vào tàu sân bay của Mỹ. hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đã dẫn lời các quan chức hải quân mô tả về chiến dịch này.

Theo IRNA, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani, cho biết các hoạt động của tàu sân bay Abraham Lincoln đang được theo dõi liên tục và sẽ bị nhắm mục tiêu một khi tàu sân bay này tiến vào tầm bắn của hệ thống tên lửa Iran. Hiện chưa có thông tin xác nhận nào từ phía Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã tiến hành không kích nhằm vào một cơ sở nghiên cứu và phát triển tàu ngầm của Iran tại thành phố Isfahan.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), mục tiêu là Trung tâm Nghiên cứu Dưới nước - cơ sở duy nhất của Iran phụ trách thiết kế và phát triển tàu ngầm cũng như các hệ thống hỗ trợ cho hải quân. Ngoài ra, cơ sở này còn tham gia sản xuất các phương tiện không người lái trên biển. IDF cho rằng đòn tấn công đã làm suy giảm đáng kể năng lực phát triển tàu ngầm của Iran.

MINH CHÂU