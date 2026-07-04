Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư tại Nam Phi buộc nhiều quốc gia châu Phi khẩn cấp triển khai các chiến dịch hồi hương công dân, trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một trại tạm dành cho người di cư ở Durban, Nam Phi. Ảnh: The Guardian

Chính phủ Uganda thông báo đã đưa nhóm công dân đầu tiên gồm 273 người về nước an toàn. Chuyến bay thuê bao khởi hành ngày 3-7 từ sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Entebbe vào sáng cùng ngày.

Theo Đại sứ Uganda tại Nam Phi Paul Amoru, nước này đang gấp rút thu xếp thêm các chuyến bay tiếp theo để đưa gần 150 người còn lại về nước.

Kenya cũng bắt đầu chiến dịch sơ tán công dân. Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng, ông Musalia Mudavadi, cho biết đợt đầu tiên đã đưa 151 người rời Nam Phi an toàn, trong khi còn khoảng 240 người khác đăng ký được hỗ trợ khẩn cấp rời Nam Phi.

Ông Mudavadi kêu gọi Nam Phi phối hợp chặt chẽ với các nước trong quá trình sơ tán công dân, đồng thời bảo đảm an toàn cho khoảng 27.000 công dân Kenya đang sinh sống và làm việc tại Nam Phi.

Cùng với các chiến dịch bảo hộ công dân, căng thẳng ngoại giao cũng bắt đầu nảy sinh liên quan đến thông tin thương vong. Trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ghana cho rằng đã có 2 công dân nước này thiệt mạng trong làn sóng bạo lực chống người nhập cư ngày 30-6 ở Nam Phi, Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS) tại tỉnh Western Cape đã lên tiếng bác bỏ.

Làn sóng bài ngoại tại Nam Phi bùng phát mạnh sau khi một số nhóm xã hội dân sự đưa ra “tối hậu thư”, yêu cầu toàn bộ người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ phải rời khỏi nước này trước ngày 30-6. Dù Tổng thống Cyril Ramaphosa đã công khai chỉ trích chủ nghĩa bài ngoại và phản đối các hành động tự ý thực thi pháp luật, tình hình tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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