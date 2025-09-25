Iran và Mỹ phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân

Ngày 24-9, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran “sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo bom hạt nhân”. Cùng ngày, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, nhấn mạnh Washington “không có ý định làm hại Iran” và sẵn sàng nối lại đàm phán nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: AP

Trước đó, Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân nhưng bất đồng lớn về vấn đề làm giàu uranium khiến tiến trình đình trệ. Phương Tây yêu cầu Iran đưa mức làm giàu về 0 để loại bỏ nguy cơ vũ khí hóa.

Trong bối cảnh cơ hội đạt thỏa thuận bị đánh giá là rất mong manh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Iran bên lề ĐHĐ LHQ cho rằng Tehran “vẫn còn cơ hội” nhưng “chưa đưa ra đề xuất cụ thể nào”.

Cũng trong ngày 24-9, Iran, nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) và Liên minh châu Âu mở thêm một vòng đàm phán. Nếu không đạt gia hạn trước hạn chót 27-9, toàn bộ lệnh trừng phạt của LHQ sẽ được tái áp đặt, giáng thêm đòn nặng nề vào nền kinh tế Iran vốn đã kiệt quệ bởi các biện pháp trừng phạt của Mỹ từ năm 2018, sau khi Washington rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân toàn diện Iran (JCPOA).

KHÁNH MINH