Israel dự kiến triển khai quân lâu dài ở Nam Lebanon

Ngày 14-4, kênh Al Jazeera dẫn nguồn truyền thông Israel cho biết, trong cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon dự kiến diễn ra tại Mỹ cùng ngày, Israel sẽ đề xuất kế hoạch triển khai quân đội lâu dài ở miền Nam Lebanon.

Hiện trường một trong những khu vực bị ảnh hưởng trong đợt không kích dữ dội của Israel tại thủ đô Beirut, Lebanon ngày 13-4. Ảnh: EPA

Theo các nguồn tin này, kế hoạch chia miền Nam Lebanon thành 3 khu vực. Vùng thứ nhất kéo dài khoảng 8km vào sâu trong lãnh thổ Lebanon, nơi quân đội Israel sẽ duy trì hiện diện quân sự lâu dài. Israel chỉ rút khỏi khu vực này khi lực lượng Hezbollah bị giải tán hoàn toàn.

Vùng thứ hai kéo dài đến sông Litani, nơi quân đội Israel sẽ tiếp tục hoạt động chống Hezbollah trước khi từng bước bàn giao quyền kiểm soát cho quân đội Lebanon.

Theo kênh Channel 14 của Israel, tại khu vực thứ ba, phía Bắc sông Litani, trách nhiệm giải giáp Hezbollah sẽ hoàn toàn thuộc về quân đội Lebanon.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công khoảng 150 mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, gồm bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái, các địa điểm phóng tên lửa chống tăng và trụ sở hoạt động.

MINH CHÂU