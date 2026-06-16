Israel không nhượng bộ Iran và Hezbollah, bất chấp thỏa thuận Mỹ - Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Olivier Fitoussi/The Times of Israel

Ông Netanyahu tiếp tục bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran, khẳng định các mục tiêu chính của chiến dịch đã đạt được. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Israel đã mất quyền tự chủ trong việc ra quyết định chiến lược. Đồng thời khẳng định giữa Mỹ và Israel có những lúc đồng thuận và có những lúc bất đồng quan điểm.

Liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà Trắng báo cáo ngay với Quốc hội về nội dung thỏa thuận, công khai đầy đủ các điều khoản của văn kiện này.

Báo The Times of Israel (Israel) dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran không phụ thuộc vào việc Israel rút quân khỏi Lebanon. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn dự kiến một lệnh ngừng bắn bao gồm cả Lebanon và Iran.

MINH CHÂU