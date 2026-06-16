Thế giới

Israel không nhượng bộ Iran và Hezbollah, bất chấp thỏa thuận Mỹ - Iran

SGGPO

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, Israel không bị hạn chế hành động để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Israel.jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Olivier Fitoussi/The Times of Israel

Ông Netanyahu tiếp tục bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran, khẳng định các mục tiêu chính của chiến dịch đã đạt được. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Israel đã mất quyền tự chủ trong việc ra quyết định chiến lược. Đồng thời khẳng định giữa Mỹ và Israel có những lúc đồng thuận và có những lúc bất đồng quan điểm.

Liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà Trắng báo cáo ngay với Quốc hội về nội dung thỏa thuận, công khai đầy đủ các điều khoản của văn kiện này.

Báo The Times of Israel (Israel) dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran không phụ thuộc vào việc Israel rút quân khỏi Lebanon. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn dự kiến một lệnh ngừng bắn bao gồm cả Lebanon và Iran.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Israel Mỹ Iran Hezbollah Lebanon Thủ tướng Benjamin Netanyahu Tổng thống Donald Trump Hạt nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn