Israel mở chiến dịch trên bộ ở Nam Lebanon

Ngày 16-3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu một “chiến dịch trên bộ có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu trọng yếu” ở miền Nam Lebanon, đưa quân tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này.

Mục tiêu cơ sở hạ tầng

Tuyên bố của IDF nhấn mạnh: “Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực thiết lập tuyến phòng thủ tiền tuyến, bao gồm việc phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố và loại bỏ các phần tử khủng bố hoạt động trong khu vực, nhằm loại bỏ các mối đe dọa và tạo thêm một lớp bảo vệ an ninh cho người dân phía Bắc”. Trước đó, IDF đã thông báo kế hoạch triển khai thêm quân ở miền Nam Lebanon và mở rộng vùng đệm an ninh để đẩy lùi lực lượng Hezbollah ở khu vực biên giới phía Bắc.

Trường Shahed Boys' School ở thành phố Khomein đã bị tấn công bằng không kích vào sáng sớm 16-3. ẢNH: WANA

Cùng ngày 16-3, quân đội Israel tiến hành một đợt không kích mới với quy mô lớn vào thủ đô Tehran của Iran. Thông báo của IDF được đăng trên mạng xã hội Telegram nêu rõ lực lượng này đang nhằm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran tại Tehran.

Trước đó, trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức đêm 15-3, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định yêu cầu của nước này về việc đòi bồi thường từ kẻ thù, và nếu bị từ chối, Iran sẽ tịch thu hoặc tiêu hủy số tài sản tương ứng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh IDF cho biết, đã tấn công hơn 700 mục tiêu liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran và vô hiệu hóa hơn 70% bệ phóng tên lửa trong chiến dịch đang diễn ra.

Hệ lụy đến môi trường

Ngày 15-3, ông Alexander Vorotnikov, điều phối viên hội đồng chuyên gia của Văn phòng Dự án Phát triển Bắc cực thuộc Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc cực của Nga cảnh báo, các vụ cháy kho dầu ở Trung Đông, do hậu quả của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái toàn cầu. Giới quan sát Nga đánh giá sự kiện này có thể so sánh với hậu quả của hoạt động núi lửa, chẳng hạn như vụ phun trào Krakatoa năm 1883, một trong những thảm họa tồi tệ nhất của lịch sử nhân loại. Hình ảnh vệ tinh cho thấy các đám cháy kho dầu Shahran và nhà máy lọc dầu Tehran đã hoành hành trong nhiều ngày, với những cột khói đen khổng lồ bốc lên trên thành phố.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khẳng định các cuộc tấn công đã gây ra sự phát tán ồ ạt các hydrocarbon độc hại, oxit lưu huỳnh và các hợp chất nitơ. Cổng thông tin EpiNews, dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, thiệt hại đối với các cơ sở dầu mỏ “kéo theo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, nước và không khí - những mối đe dọa có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh nền”.

Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các cuộc không kích nhằm vào kho nhiên liệu tại Tehran “vi phạm luật quốc tế và cấu thành tội hủy hoại môi trường”, đồng thời đã chính thức kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) can thiệp. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết: “Người dân phải đối mặt với những tổn hại lâu dài đến sức khỏe và tinh thần. Ô nhiễm đất và nước ngầm có nguy cơ gây ra những tác động kéo dài nhiều thế hệ”. Đại sứ Iran tại LHQ Saeed Iravani cũng đã gửi thư cho Tổng Thư ký LHQ và các nhà quản lý Chương trình Môi trường LHQ về vấn đề này.

HẠNH CHI tổng hợp