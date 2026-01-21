Israel nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21-1 thông báo, nhà lãnh đạo này đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng tháng 2-2025. Ảnh: THX

Theo Đài phát thanh quốc gia Mỹ (NPR), thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, ông Netanyahu đã nhận lời mời của Tổng thống Donald Trump. Hội đồng Hòa bình Hòa bình Gaza do Tổng thống Trump đứng đầu, ban đầu được hình dung là một nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới giám sát kế hoạch ngừng bắn tại Gaza. Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó gửi lời mời tới hàng chục quốc gia và hướng đến đứng ra dàn xếp các xung đột toàn cầu, giống như vai trò của một Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thu nhỏ.

Nhiều chi tiết dự kiến sẽ được công bố khi Tổng thống Trump tham dự lễ ra mắt Hội đồng Hòa bình tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Tính đến nay, ít nhất 8 nước gồm Israel, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Morocco, Việt Nam, Kazakhstan, Hungary, Argentina và Belarus đã đồng ý tham gia. Nga, Ấn Độ, Slovenia, Thái Lan và Ủy ban châu Âu cho biết đã nhận được lời mời.

Hầu hết các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) đã từ chối lời mời tham gia Hội đồng nói trên. Theo thông tin từ tờ Financial Times ngày 21-1, nhiều quốc gia châu Âu bày tỏ lo ngại sáng kiến của Mỹ có thể làm suy giảm vai trò của Liên hợp quốc trong tiến trình giải quyết những cuộc xung đột trên toàn cầu.

Ban điều hành của Hội đồng Hòa bình gồm: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff, con rể Tổng thống Trump Jared Kushner, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Robert Gabriel, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, CEO tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu Apollo Global Management Marc Rowan và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga.

HUY QUỐC