OPEC+ thống nhất tăng sản lượng dầu

Theo Tân Hoa xã, trong phiên họp ngày 1-3, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đạt thỏa thuận sơ bộ về việc tăng nhẹ sản lượng dầu.

Trụ sở Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Vienna (Áo). Ảnh: XINHUA

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các thành viên gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman. Theo đó, OPEC+ đồng ý về nguyên tắc tăng thêm 206.000 thùng/ngày.

Động thái này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, nhất là trong bối cảnh eo biển Hormuz – tuyến hàng hải được cho là vận chuyển hơn 20% lượng dầu thế giới – bị phong tỏa từ ngày 28-2 theo cảnh báo của phía Iran.

Tuy vậy, giới phân tích lo ngại năng lực sản xuất dự phòng hiện hạn chế, chủ yếu tập trung ở Saudi Arabia và UAE, trong khi xuất khẩu dầu thô qua vùng Vịnh bị gián đoạn. Đáng chú ý, Saudi Arabia đã chủ động tăng sản lượng và xuất khẩu từ trước để dự phòng kịch bản Mỹ tấn công Iran.

Giá dầu tăng lên 73 USD/thùng trong phiên cuối tuần qua (ngày 27-2), mức cao nhất kể từ tháng 7-2025. Một số chuyên gia từ RBC và Barclays cảnh báo nếu xung đột lan rộng, giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng.

PHƯƠNG NAM