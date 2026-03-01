Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng

Ngày 1-3, hãng thông tấn Iran (IRNA) đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: XINHUA

IRNA mô tả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là chiến binh vĩ đại đã dành trọn cuộc đời mình cho sự phát triển và vị thế của Iran cũng như Hồi giáo.

Truyền hình Iran cho biết ông Ali Khamenei có mặt tại văn phòng ở trung tâm Tehran khi Mỹ và Israel phát động đợt tấn công đầu tiên. Việc ông qua đời ngay tại văn phòng cho thấy ông luôn sát cánh cùng người dân và ở tuyến đầu thực thi trách nhiệm của mình.

Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Khamenei đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.



PHƯƠNG NAM