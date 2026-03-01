Thế giới

Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng

SGGPO

Ngày 1-3, hãng thông tấn Iran (IRNA) đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: XINHUA
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: XINHUA

IRNA mô tả Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là chiến binh vĩ đại đã dành trọn cuộc đời mình cho sự phát triển và vị thế của Iran cũng như Hồi giáo.

Truyền hình Iran cho biết ông Ali Khamenei có mặt tại văn phòng ở trung tâm Tehran khi Mỹ và Israel phát động đợt tấn công đầu tiên. Việc ông qua đời ngay tại văn phòng cho thấy ông luôn sát cánh cùng người dân và ở tuyến đầu thực thi trách nhiệm của mình.

Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Khamenei đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Ali Khamenei Chính phủ Iran Quốc tang Tehran Iran Đợt tấn công Israel Chiến binh Hồi giáo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn