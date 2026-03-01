Iran bầu giáo sĩ Alireza Arafi vào Hội đồng lãnh đạo lâm thời

Ngày 1-3, chính quyền Iran đã bổ nhiệm ông Ayatollah Alireza Arafi tham gia Hội đồng lãnh đạo lâm thời, cơ quan điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông Ayatollah Alireza Arafi được bầu làm thành viên của Hội đồng lãnh đạo lâm thời. Ảnh: Firstpost

Người phát ngôn Hội đồng Phân định lợi ích quốc gia Mohsen Dehnavi cho biết, hội đồng đã bầu ông Alireza Arafi làm thành viên Hội đồng lãnh đạo lâm thời. Hội đồng này cũng bao gồm Tổng thống và người đứng đầu ngành tư pháp, sẽ điều hành đất nước cho đến khi Hội đồng chuyên gia bầu “một nhà lãnh đạo thường trực càng sớm càng tốt”. Dự kiến trong ngày 1-3 (giờ địa phương), Hội đồng chuyên gia Iran sẽ nhóm họp và bắt đầu tiến trình bầu chọn Lãnh tụ tối cao mới.

Theo truyền thông Iran, sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày và nghỉ làm việc 7 ngày trên toàn quốc để tưởng nhớ.

Trước đó, ngày 28-2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các thành phố lớn của Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Chính quyền Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Pakpour, Thư ký Hội đồng quốc phòng Iran Ali Shamkhani và người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát Iran Gholam Reza Rezaian thiệt mạng trong các cuộc không kích.

MINH CHÂU