Biểu tình nhiều nơi ở Mỹ phản đối không kích Iran

Hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Tehran.

Biểu tình trước Nhà Trắng phản đối Mỹ không kích Iran. Ảnh: EPA

Theo tờ The Guardian, ngày 28-2 (giờ địa phương), người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở Washington DC và tại Quảng trường Thời đại (New York), phản đối sự can dự quân sự của Mỹ, gọi đây là “hành động chiến tranh phi pháp” không được Quốc hội phê chuẩn.

Tại New York, Thị trưởng Zohran Mamdani nói người dân Mỹ không mong muốn một cuộc chiến mới nhằm thay đổi chế độ tại Iran. Liên minh tự do dân sự Mỹ (ACLU) cùng nhiều nghị sĩ Dân chủ kêu gọi Quốc hội hành động ngay lập tức để chấm dứt việc sử dụng vũ lực mà họ cho là vi hiến của Tổng thống Donald Trump. ACLU nhấn mạnh, Hiến pháp Mỹ quy định rõ việc sử dụng sức mạnh quân sự phải có sự cho phép cụ thể từ Quốc hội.

Một số người biểu tình cho biết không ủng hộ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng phản đối việc Mỹ ném bom, kêu gọi bảo vệ người dân tại các quốc gia bị nhắm tới.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật liên bang để theo dõi và ngăn chặn mọi mối đe dọa tiềm tàng trong nước, giữa lúc căng thẳng tiếp tục leo thang sau các cuộc không kích vào Iran.

KHÁNH MINH