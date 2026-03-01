Iran xác nhận người thân của lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng

Theo trang Fars News của Iran, 4 người thân, gồm con gái, con rể và cháu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran.

Tổng thống Donald Trump theo dõi vụ tấn công Iran tại Mar-a-Lago ở Florida vào ngày 28-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận đang mở rộng các đợt tấn công trong ngày 1-3 nhằm vào hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không thuộc chính quyền Iran. Một trong các mục tiêu là bãi phóng tên lửa tại tỉnh miền Trung Qom.

Truyền thông khu vực cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thủ đô Tehran trong quá trình Israel triển khai đợt không kích mới.

Cùng ngày, phía Iran đã trả đũa bằng các loạt tên lửa phóng vào Israel. Còi báo động không kích được kích hoạt tại miền Trung và miền Bắc Israel.

Trả lời phỏng vấn kênh NBC News về đợt trả đũa của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định đây là hành động tự vệ chính đáng trước các cuộc tấn công. Ông Abbas Araqchi cho biết hiện Tehran không có bất kỳ kênh liên lạc nào với Washington, nhưng sẵn sàng đàm phán sau khi các đợt không kích kết thúc.

PHƯƠNG NAM