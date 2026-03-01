Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Trung Đông

Theo kênh truyền hình Al Jazeera (Qatar), chiều 28-2 (rạng sáng 1-3 theo giờ Việt Nam) tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) mở phiên họp khẩn thảo luận về các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran và sự leo thang quân sự trên khắp Trung Đông.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp thảo luận về các cuộc tấn của Israel và Mỹ nhằm vào Iran. Ảnh: UNTV/ARAB NEWS

Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án các vụ tấn công nhằm vào Iran, cảnh báo hành động quân sự ở Trung Đông có thể gây ra những hậu quả khôn lường, tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi cho một chuỗi sự kiện mà không ai có thể kiểm soát được tại khu vực bất ổn nhất thế giới.

Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh, mọi quốc gia thành viên LHQ cần phải kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế nhằm xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, đồng thời luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế phải luôn được tôn trọng. Ông Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan lập tức trở lại bàn đàm phán.

Tại cuộc họp, Đại sứ và đại diện ngoại giao của các nước thành viên HĐBA, các quốc gia Trung Đông đã cập nhật tình hình và phát biểu lập trường của mình.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cho biết, đây là thời điểm lịch sử đòi hỏi sự minh bạch về mặt đạo đức, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp ứng được yêu cầu này. Mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo rằng chế độ Iran không bao giờ có thể đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Pháp Jérôme Bonnafont khẳng định, tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết cho an ninh lâu dài tại khu vực này và trên thế giới.

Đại sứ Trung Quốc Phó Công lên án mọi hành động sử dụng vũ lực để giải quyết các xung đột quốc tế. Đại sứ Nga tại LHQ Vassily A. Nebenzia lên án các vụ tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, gọi đây là một hành động gây hấn vũ trang vô cớ nhằm vào một nước thành viên LHQ độc lập và có chủ quyền.

PHƯƠNG NAM