Israel mở thêm các đợt không kích vào Iran

Ngày 1-3, Israel tuyên bố tiếp tục mở thêm các đợt không kích nhằm vào Iran. Trong khi đó, Tehran cảnh báo đã đóng eo biển Hormuz.

Người dân Iraq tràn vào vùng Xanh phản đối Mỹ và Israel tấn công Iran. Ảnh: từ clip CNN

Theo báo Times of Israel, rạng sáng 1-3 (giờ Tehran), Iran tiếp tục phóng loạt tên lửa nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh, tuyên bố sẽ có phản ứng “chưa từng có tiền lệ” sau khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tại Iraq, chính phủ tuyên bố để tang lãnh tụ tối cao Iran Khamenei 3 ngày. Hàng trăm người biểu tình ở Baghdad đã tìm cách xông vào vùng Xanh - nơi đặt Đại sứ quán Mỹ, nhưng bị lực lượng an ninh ngăn chặn. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt theo đề nghị của Nga để thảo luận về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran, trong đó có các mục tiêu liên quan chương trình hạt nhân.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi hai bên tuyên bố sẵn sàng mở rộng chiến dịch, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng khắp Trung Đông. Trả lời ABC News qua điện thoại, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các cuộc tấn công của Mỹ và Israel diễn ra rất tốt, cho rằng phần lớn giới lãnh đạo hiện tại của Iran đã bị tiêu diệt.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington có ý tưởng rất rõ ràng về ban lãnh đạo tiếp theo của Iran nhưng không nêu chi tiết. Khi được hỏi chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp "tới khi Mỹ thấy đủ", đồng thời khẳng định các đòn không kích đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến Iran mất khả năng hoạt động.

Theo CNN, Mỹ và Israel cho biết chiến lược quân sự không thay đổi sau cái chết của ông Khamenei, và các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhắm vào quan chức Iran cùng cơ sở hạ tầng tên lửa.

Tên lửa của Iran bắn trúng tòa nhà tại Tel Aviv, Israel. Nguồn: X

Cũng trong ngày 1-3, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại Dubai ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và thủ đô Doha của Qatar sau khi Iran phóng tên lửa vào các quốc gia vùng Vịnh. Tại Israel, còi báo động vang lên liên tục ở Tel Aviv khi hệ thống phòng không đánh chặn các đợt tấn công mới.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ và Israel đã “vượt lằn ranh đỏ” và sẽ phải trả giá. Tehran cũng cảnh báo đã đóng eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, làm dấy lên lo ngại giá dầu tăng mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

KHÁNH MINH