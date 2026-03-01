Iran và Israel công bố thiệt hại sau các cuộc tấn công

Theo kênh Al Jazeera, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết, đã có ít nhất 201 người thiệt mạng và gần 750 người bị thương trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2.

Kênh Al Jazeera đưa thông tin về vụ tấn công của Israel nhằm vào Iran. Ảnh: XINHUA/AL JAZEERA

Quân đội Mỹ xác nhận không có thương vong về người và chỉ chịu thiệt hại vật chất tối thiểu tại các căn cứ trong khu vực, dù phải hứng chịu hàng trăm đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Ngược lại, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm trúng hàng loạt mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iran, bao gồm hệ thống phòng không, các bãi phóng tên lửa, sân bay quân sự và các trung tâm chỉ huy then chốt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Israel thông báo Iran đã phóng hơn 150 tên lửa đạn đạo cùng nhiều máy bay không người lái vào nước này. Hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa của Iran, trong khi nhiều quả rơi vào các khu vực đất trống. Trước đó, có tin cho biết tính chung trong ngày 28-2, lực lượng y tế Israel đã điều trị cho khoảng 90 người, chủ yếu bị thương nhẹ do mảnh vỡ hoặc bị thương khi chạy vào hầm trú ẩn; 6 trường hợp được chăm sóc do hoảng loạn.

Xung đột nhanh chóng lan rộng ra các quốc gia lân cận, khiến giao thông hàng không toàn khu vực tê liệt. Tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), mảnh vỡ tên lửa Iran rơi xuống thủ đô Abu Dhabi làm một người thiệt mạng. Tại Bahrain, sân bay quốc tế bị máy bay không người lái tấn công gây thiệt hại về vật chất.

PHƯƠNG NAM