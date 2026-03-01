Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu nguy cơ tăng sốc

Các chuyên gia kinh tế thế giới cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt một trong những cú sốc nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ qua, khi xung đột tại Iran leo thang làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ từ khu vực vùng Vịnh.

Tehran tuyên bố đã đóng eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel không kích Iran. Ảnh: INDIA TODAY

Theo TASS, hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy dự báo giá dầu Brent có thể tăng thêm khoảng 20 USD/thùng khi thị trường mở cửa ngày 2-3 nếu không xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Giá dầu Brent những tuần gần đây đã tăng lên quanh 70 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8-2025. Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn, giá dầu Brent có thể vượt 100 USD/thùng, kéo theo hệ lụy sâu rộng đối với lạm phát và tăng trưởng toàn cầu.

Rystad Energy nhận định diễn biến tức thời và rõ ràng nhất đối với thị trường là việc lưu thông qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ, khiến khoảng 15 triệu thùng dầu/ngày không thể ra thị trường. Mặc dù một số hạ tầng thay thế tại Trung Đông có thể được sử dụng để né tuyến vận tải qua eo biển này, tác động ròng vẫn tương đương việc mất từ 8–10 triệu thùng/ngày nguồn cung dầu thô.

Cùng nhận định, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho rằng giá dầu toàn cầu có thể sớm vượt mốc 100 USD/thùng, đồng thời cảnh báo việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ gây ra một “cú sốc dầu mỏ toàn cầu”, không loại trừ tác động đối với Mỹ.

Trước đó, các nhà phân tích nhận định mức độ gián đoạn phụ thuộc vào thời gian xung đột kéo dài, song chỉ riêng nguy cơ bất ổn tại khu vực chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đã đủ tạo sức ép lớn lên thị trường.

KHÁNH MINH