Tổng thống Iran tuyên bố “trả thù là quyền và nghĩa vụ”

Theo Times of Israel, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng việc Mỹ và Israel sát hại Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong các cuộc không kích là “một tuyên bố chiến tranh” chống người Hồi giáo.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: XINHUA
Trong thông điệp chia buồn trước lễ tang ông Ali Khamenei ngày 1-3, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhận định đây là một trong những thử thách nghiêm trọng nhất mà thế giới Hồi giáo đang đối mặt; đồng thời khẳng định Iran coi việc “đổ máu và trả thù” những kẻ thực hiện, chỉ huy vụ việc là “quyền và nghĩa vụ” và sẽ thực hiện bằng “toàn bộ sức mạnh”.

Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Iran “đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản” và cảnh báo Mỹ, Israel “đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ”.

Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là hành động vi phạm các chuẩn mực đạo đức và luật pháp quốc tế; Bộ Ngoại giao Nga trước đó lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là bước đi liều lĩnh và hành động gây hấn vũ trang vô cớ.

