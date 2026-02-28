Israel tuyên bố tấn công phủ đầu Iran

Ngày 28-2, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố, Israel đã tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Khói bốc lên từ một mục tiêu bị Israel tấn công ở Tehran. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Phát biểu trước báo giới, ông Israel Katz cho biết: “Nhà nước Israel đã phát động đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”.

Ông Katz cũng xác nhận, đã ban hành lệnh áp dụng “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn lãnh thổ”. Cùng thời điểm, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên khắp Israel.

Một địa điểm ở thủ đô Tehran bị Israel tấn công. Ảnh: TELEGRAM

Theo CNN, cuộc không kích được phối hợp với Mỹ, song hiện chưa rõ đây là hành động đơn phương của Israel hay có sự tham gia trực tiếp của Washington.

Một nguồn tin an ninh Israel ngày 28-2 cũng tiết lộ, chiến dịch quân sự đang diễn ra nhằm vào Iran là hoạt động phối hợp giữa Mỹ và Israel. Thông tin này được Kênh 12 của Israel dẫn lại, nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Mỹ.

Các mục tiêu bị tấn công được cho là các tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa, vốn bị Israel xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh nước này.

Ngay sau cuộc tấn công, Bộ Giao thông Israel thông báo đóng cửa không phận. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa cũng yêu cầu người dân trên toàn quốc chỉ duy trì các hoạt động thiết yếu, cấm tụ tập đông người, tạm dừng đến nơi làm việc và trường học, ngoại trừ một số lĩnh vực đặc biệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin về việc Iran phóng tên lửa nhằm vào Israel. Trước đó, các quan chức Tehran từng cảnh báo lực lượng Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu nếu Iran bị tấn công.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần gần đây liên tục cảnh báo có thể tấn công Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, cũng như tình hình xử lý biểu tình trong nước.

