Israel và Lebanon đồng ý đàm phán trực tiếp

Theo kênh ABC News, Israel và Lebanon đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, sau khi đã có các cuộc thảo luận hiệu quả giữa hai bên tại Washington D.C, Mỹ.

Cơ sở hạ tầng tại Beirut, Lebanon bị hư hại sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: XINHUA

Thông báo trên được đưa ra sau khi các phái viên của Israel và Lebanon đã tiến hành đàm phán dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Đây là cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong nhiều thập niên qua.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel và Lebanon đã đưa ra những kỳ vọng khác nhau về một thỏa thuận hòa bình trong cuộc đàm phán. Phía Israel kiên quyết ưu tiên việc giải giáp của Hezbollah, trong khi Lebanon tập trung yêu cầu một lệnh ngừng bắn tức thì và các biện pháp cứu trợ nhân đạo khẩn cấp nhằm giảm bớt hệ lụy từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran.

Theo Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, giải pháp duy nhất là triển khai quân đội Lebanon trở lại vùng biên giới được quốc tế công nhận và trở thành lực lượng duy nhất chịu trách nhiệm về an ninh khu vực mà không có sự tham gia của bất kỳ bên nào khác. Tuy nhiên, quân đội Israel đưa ra cảnh báo về khả năng Hezbollah gia tăng cường độ tấn công vào miền Bắc Israel ngay khi các vòng đàm phán bắt đầu.

Giao tranh ở cự ly gần đang diễn ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại khu vực miền Nam Lebanon.

Trong diễn biến khác, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết, gần 400 binh sĩ nước này đã bị thương trong các cuộc giao tranh kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công quân sự chung nhằm vào Iran hôm 28-2.

PHƯƠNG NAM