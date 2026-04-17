Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon

Ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Lebanon sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày (giờ Bờ Đông nước Mỹ).

Một địa điểm tại Lebanon bị Israel không kích. Ảnh: THX

Theo CNN, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn trên nhằm tạm dừng các hành động thù địch và mở đường cho một thỏa thuận hòa bình rộng hơn trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran.

Theo Tổng thống Trump, quyết định được đưa ra sau các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ông cũng cho biết đã giao Phó Tổng thống JD Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio phối hợp với hai bên để hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Trước đó, các cuộc không kích của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng tại Lebanon, trở thành điểm nghẽn trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn, đồng thời cảm ơn các quốc gia trung gian như Mỹ, Pháp, Saudi Arabia, Ai Cập, Qatar và Jordan đã nỗ lực thúc đẩy hòa giải.

Cùng ngày, các quan chức Iran và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir gặp nhau tại Tehran để trao đổi thông điệp giữa Tehran và Washington. Nhà Trắng bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra tại Pakistan. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ tại Trung Đông đang trong trạng thái “tái vũ trang” và sẵn sàng nối lại chiến sự nếu đàm phán thất bại.

KHÁNH MINH