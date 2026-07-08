Lazada thúc đẩy mua sắm qua mạng xã hội

Lazada hợp tác cùng Meta thúc đẩy mua sắm qua mạng xã hội.

Hợp tác này cho phép các nhà sáng tạo nội dung tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines gắn thẻ sản phẩm Lazada trực tiếp trong các bài đăng trên Facebook, đồng thời nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch mua hàng hoàn tất. Chương trình dự kiến sẽ sớm được tích hợp trên nền tảng Instagram.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thương mại từ sáng tạo nội dung đang tiếp tục định hình cách người dân Đông Nam Á khám phá và mua sắm trực tuyến. Thương mại qua video hiện chiếm khoảng 25% tổng giá trị hàng hóa (GMV) thương mại điện tử của khu vực.

Thông qua chương trình hợp tác này, các nhà sáng tạo nội dung có thể kết nối trực tiếp tài khoản tiếp thị liên kết Lazada với Facebook và trong thời gian tới là Instagram, tìm kiếm các sản phẩm trong danh mục của Lazada và gắn thẻ sản phẩm ngay trong nội dung Reels hoặc bài đăng trên bảng tin (Feed). Khi người xem nhấp vào sản phẩm và hoàn tất giao dịch mua trên Lazada, nhà sáng tạo nội dung sẽ nhận được hoa hồng - tất cả đều diễn ra trong một trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt.

“Chúng tôi đang giúp người dùng dễ dàng chuyển từ việc khám phá sản phẩm trên Facebook và Instagram sang hoàn tất giao dịch mua sắm trên Lazada. Bằng cách tạo ra một hành trình liền mạch hơn từ khám phá sản phẩm đến bước thanh toán, chúng tôi giúp các thương hiệu và người bán kết nối hiệu quả hơn với khách hàng, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn trên khắp Đông Nam Á,” ông Jared Chan, Giám Đốc bộ phận Tiếp thị liên kết khu vực của Tập đoàn Lazada, cho biết.

BÌNH LÂM