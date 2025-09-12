JBL Sense Lite với thiết kế tai nghe mở, giá 2.590.000 đồng

JBL tái định nghĩa trải nghiệm nghe hàng ngày với thiết kế tai nghe mở (open ear), mang lại sự thoải mái, an toàn cùng âm thanh sống động. Với công nghệ JBL OpenSound, tai nghe JBL Sense Lite đem đến chất âm giàu bass mà không cần bít kín ống tai.

Hãng JBL đã giới thiệu JBL Sense Lite, dòng tai nghe mở (open ear) ứng dụng công nghệ JBL OpenSound, mang đến âm thanh sống động, giàu bass nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi đeo lâu và giữ trọn kết nối với nhịp sống xung quanh.

Định vị là chiếc tai nghe “đa nhiệm” hoàn hảo, JBL Sense Lite đặc biệt phù hợp với thế hệ Gen Z và Millennials, những người tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và đời sống xã hội.

Không chỉ dừng lại ở sự thoải mái, JBL còn tái định nghĩa chuẩn mực của âm thanh mở bằng công nghệ tiên tiến, mang đến chất âm vượt trội và dải bass trầm ấm, giàu năng lượng thông qua công nghệ độc quyền JBL OpenSound.

Được hỗ trợ bởi thuật toán Adaptive Bass Boost, hệ thống thông minh tự điều chỉnh mức bass theo thời gian thực dựa trên âm lượng, đảm bảo tinh chỉnh chính xác. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng dải trầm sâu lắng, sống động, nâng tầm trải nghiệm nghe nhạc ở bất kỳ môi trường nào. JBL Sense Lite được thiết kế cân bằng, phân bổ trọng lượng hợp lý để mang lại cảm giác thoải mái suốt ngày dài và hạn chế tối đa sự mỏi khi đeo lâu. Thiết kế cong thái học tinh tế giúp tai nghe gần như “biến mất” trên tai, kể cả khi sử dụng liên tục, trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu đeo cả ngày. Với kết cấu nhẹ, JBL Sense Lite giúp người dùng luôn dễ chịu dù làm việc, di chuyển hay tập luyện trong suốt ngày dài.

Với chuẩn kháng nước và bụi IP54, JBL Sense Lite trở thành lựa chọn lý tưởng cho tập luyện, di chuyển và mọi hoạt động thường nhật. Sản phẩm hỗ trợ thời lượng nghe nhạc lên đến 32 giờ, đủ năng lượng cho cả ngày dài. Chỉ với 10 phút sạc nhanh, người dùng có thêm 3 giờ phát nhạc, giúp duy trì kết nối liền mạch mà không bị gián đoạn.

JBL Sense Lite lên kệ từ ngày 12-9 với giá: 2.590.000 đồng với 5 màu gồm đen, trắng, xanh, be và tím… kèm quà tặng khác.

