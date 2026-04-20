Kết hợp truyền thống và hiện đại trong dạy học môn Ngữ văn

Tuần qua, Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú, TPHCM) tổ chức tiết dạy sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố năm học 2025-2026 đối với môn Ngữ văn. Hoạt động nhằm giúp giáo viên các trường THPT trên địa bàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy học, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành trong tiết học "Độc Tiểu Thanh ký"

Điểm đặc biệt của tiết dạy là thực hiện theo hình thức song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Hướng đi mới này giúp văn bản được lựa chọn triển khai trong tiết dạy là tác phẩm “Độc Tiểu Thanh ký” của đại thi hào Nguyễn Du (chương trình Ngữ văn lớp 11) được soi chiếu qua lăng kính hiện đại, một mặt không làm mất đi các ý nghĩa, giá trị truyền thống của tác phẩm, mặt khác gần hơn với hơi thở cuộc sống hiện đại.

Mở đầu tiết dạy, nhiều học sinh và giáo viên bất ngờ khi một học sinh vào vai nàng Tiểu Thanh, ngồi đánh đàn tranh. Những thanh âm da diết cất lên giúp phần nào khắc họa sơ lược cuộc đời bất hạnh của nhân vật. Sau phần tái hiện chân dung nhân vật, cô Phạm Thị Yến Việt, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành dẫn dắt học sinh đến hai khái niệm “cô đơn” và “tri âm”. Lần lượt học sinh trong lớp chia sẻ cách hiểu của mình về khái niệm “tri âm”, dịch qua tiếng Anh, tìm kiếm các thành ngữ, tục ngữ, tác phẩm văn học về chủ đề này.

Tiết học diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều nhiệm vụ học tập. Trong đó, có nhiệm vụ học sinh thực hiện độc lập, có nhiệm vụ làm việc nhóm. Học sinh có cơ hội nói lên hiểu biết, suy nghĩ của mình và lắng nghe ý kiến đóng góp từ các thành viên trong lớp. Đặc biệt, các em còn được khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các sản phẩm video tái hiện cuộc đời và chân dung nhân vật trong tác phẩm văn học.

Tiết dạy không dừng lại ở việc rèn luyện cho học sinh năng lực đọc hiểu văn bản văn học, năng lực giao tiếp song ngữ Việt - Anh, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập mà qua đó còn giúp học sinh bồi dưỡng lòng nhân ái, khả năng đồng cảm với những con người tài hoa, bất hạnh. Nhờ vậy, tác phẩm văn học trở thành phương tiện giúp “dạy Văn cũng là dạy người”, góp phần phát triển toàn diện nhân cách và tâm hồn học sinh.

MINH QUÂN