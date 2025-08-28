Ngày 28-8, tại UBND phường Long Phước (TPHCM), diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp – Phát triển cùng phường Long Phước” đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện Hội Doanh nghiệp Đông Sài Gòn, cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Sự kiện được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng nhằm tăng cường đối thoại, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Quang cảnh diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp – Phát triển cùng phường Long Phước”. Ảnh: THIÊN PHÁT

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Trọng Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Phước khẳng định, sự phát triển bền vững của địa phương cần có sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn là lực lượng tiên phong thúc đẩy đổi mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại diễn đàn, chính quyền địa phương chia sẻ định hướng phát triển quy hoạch, hạ tầng giao thông đô thị và chiến lược kinh tế – xã hội đến năm 2030. Các doanh nghiệp cũng thẳng thắn nêu ý kiến, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: nâng cấp hạ tầng giao thông để tăng khả năng kết nối, phát triển du lịch sinh thái dựa trên lợi thế tự nhiên, cũng như mở rộng hệ thống y tế, giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu dân cư ngày càng cao trong quá trình đô thị hóa.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Phước Lưu Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: THIÊN PHÁT

Đáng chú ý, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường Long Phước cũng chính thức ra mắt tại sự kiện, với nhiệm vụ kết nối doanh nghiệp, tạo môi trường hợp tác và đồng hành cùng chính quyền. Ban vận động kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, tiến tới tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp phường trong thời gian tới.

THIÊN PHÁT