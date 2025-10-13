Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số: Trụ cột của nền kinh tế

Nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, PV Báo SGGP ghi nhận chia sẻ từ những doanh nhân thành đạt về xu hướng, chiến lược, tầm nhìn. Trong đó, vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh được nhấn mạnh là trụ cột của kinh tế TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

* Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk):

Sản phẩm thân thiện môi trường, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai trụ cột quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế. Câu chuyện phát triển bền vững của Vinamilk đã minh chứng rõ nét cho điều đó.

Thực tế cho thấy, phát triển bền vững ngày nay không thể chỉ dừng ở mục tiêu lợi nhuận. DN phải gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với giá trị dành cho cộng đồng và môi trường. Tại Vinamilk, chúng tôi đã công bố lộ trình tiến tới Net Zero vào năm 2050, đồng thời trở thành DN sữa đầu tiên tại Việt Nam có đơn vị đạt chứng nhận quốc tế về trung hòa carbon. Đây không chỉ là cam kết, mà còn là trách nhiệm. Người tiêu dùng toàn cầu ngày càng quan tâm tới những sản phẩm thân thiện với môi trường. DN nào tiên phong trong chuyển đổi xanh thì sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

Song song đó, Vinamilk duy trì nhiều hoạt động xã hội dài hạn, như Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, hay Sữa học đường. Những chương trình này vừa nâng cao thể trạng trẻ em, cải thiện môi trường sống, vừa thể hiện cách một thương hiệu gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng.

Không dừng ở chuyển đổi xanh, chúng tôi coi chuyển đổi số là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh. Vinamilk đã triển khai các hệ thống quản trị hiện đại, dây chuyền sản xuất tự động và xây dựng “siêu nhà máy” cùng trang trại bò sữa công nghệ cao. Những ứng dụng này giúp tối ưu năng suất, giảm chi phí, và đặc biệt là tạo ra nguồn dữ liệu lớn để phân tích, dự báo thị trường. Trong tương lai, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và thương mại điện tử sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Nếu biết khai thác hiệu quả, DN Việt có thể nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng thị trường ra toàn cầu.

Trong suốt quá trình phát triển của đất nước cũng như của DN, mỗi giai đoạn đều mở ra những cơ hội riêng, nếu biết nắm bắt, chúng ta có thể hội nhập, phát triển và tiến xa hơn. Có thể nói, hiện nay chúng ta đang đứng trước một "thời cơ vàng", chưa bao giờ khoa học và công nghệ lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Vấn đề là liệu chúng ta có thể tiếp thu, chuyển hóa tri thức của nhân loại thành tri thức của chính mình để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hay không, điều đó phụ thuộc vào từng cá nhân và từng DN.

* Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group):

Xanh hóa du lịch, số hóa trải nghiệm

Hơn nửa thế kỷ phát triển, Saigontourist Group trở thành tập đoàn du lịch, dịch vụ hàng đầu Việt Nam với khoảng 17.000 nhân sự, quản lý gần 100 đơn vị... Đội ngũ Saigontourist Group đã và đang góp phần quan trọng mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Với chúng tôi, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng tất yếu mà là trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển giai đoạn mới. Đây là con đường giúp chúng tôi tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam.

Chuyển đổi số được Saigontourist triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống, từ quảng bá, tiếp thị, quản trị khách sạn, đặt phòng đến chăm sóc khách hàng và vận hành dịch vụ. Việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng quản trị số giúp tập đoàn tối ưu hóa quy trình, tiết giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm cho du khách, hướng đến mô hình du lịch thông minh, hiện đại, nhân văn.

Song song đó, Saigontourist Group kiên định mục tiêu xanh hóa toàn bộ chuỗi giá trị du lịch. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm đến của chúng tôi đang từng bước ứng dụng năng lượng tái tạo, giảm rác thải nhựa, tiết kiệm nước, bảo tồn cảnh quan và phát triển cộng đồng địa phương. Mỗi sản phẩm, dịch vụ không chỉ hướng đến sự hài lòng mà còn truyền tải thông điệp về du lịch có trách nhiệm, góp phần lan tỏa lối sống xanh.

Tập đoàn xác định đây là giai đoạn tăng tốc quan trọng, khẳng định sức bật của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới. Saigontourist Group sẽ tiếp tục dẫn dắt xu hướng sống xanh, du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm, đồng hành cùng TPHCM và cả nước trên hành trình xây dựng một nền kinh tế xanh, thông minh và thịnh vượng.

* Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG):

Tái cấu trúc bằng công nghệ, dẫn đầu bằng tầm nhìn

Gần bốn thập niên qua, IPPG kiên định với sứ mệnh “Mang tinh hoa thế giới đến Việt Nam và lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới”. Từ lĩnh vực hàng không, bán lẻ, thời trang, du lịch đến đầu tư hạ tầng hàng không, IPPG đã kiến tạo một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành hiện đại, góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ hàng hiệu và du lịch cao cấp quốc tế. Với vai trò đối tác chiến lược của hơn 138 thương hiệu lớn như Rolex, Cartier, Versace, D&G…, IPPG không những mang biểu tượng toàn cầu về Việt Nam mà còn nâng tầm thẩm mỹ tiêu dùng, khẳng định bản lĩnh DN Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tôi cho rằng, một DN muốn phát triển bền vững thì phải biết gắn lợi ích của mình với lợi ích cộng đồng, và chuyển đổi số cần đi cùng phát triển bao trùm. Thực hiện tầm nhìn đó, IPPG đã tái cấu trúc toàn diện bằng công nghệ, thành lập IPP Technology để đưa số hóa vào lõi quản trị. Trong lĩnh vực bán lẻ sân bay và cửa hàng miễn thuế, IPPG tiên phong mô hình bán lẻ thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo thanh toán điện tử và nền tảng đa kênh giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, mở rộng doanh thu ngoài kênh truyền thống.

Đáng chú ý, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, IPPG đang số hóa toàn diện quản trị hạ tầng hàng không, từ vận hành nhà ga, dịch vụ mặt đất đến hệ thống phân tích lưu lượng và tiêu dùng phi hàng không, hướng đến mô hình “Smart Airport - Smart Retail - Smart Experience” (sân bay thông minh - bán lẻ thông minh - trải nghiệm thông minh) tại Việt Nam.

Cùng với kinh doanh, IPPG luôn đặt trọng tâm vào trách nhiệm xã hội và phát triển con người, như: tài trợ trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo & Robotics, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng chương trình bình đẳng giới, phát triển bền vững... DN không chỉ tạo giá trị kinh tế, mà còn kiến tạo giá trị xã hội và tri thức cho thế hệ tương lai.

* Ông Park Se Yeol, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina:

Xây dựng nhà máy thông minh

Trước xu thế phát triển công nghiệp 4.0, đòi hỏi DN phải nâng cao sức cạnh tranh cũng như chung tay cùng TPHCM xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới với mục tiêu phát triển bền vững. Tháng 5-2024, Tập đoàn Orion (Hàn Quốc) đã khởi động Nhà máy sản xuất thông minh tại Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina (gọi tắt là Orion Vina), Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TPHCM.

Các giải pháp nhà máy thông minh được chúng tôi ứng dụng có chức năng đầy đủ và thông minh, hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Nhà máy vận hành hoàn toàn thông qua dữ liệu, giám sát và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng, tối ưu hóa nguyên vật liệu đầu vào; kế hoạch sản xuất và quá trình sản xuất, kết nối và điều hành tập trung, dữ liệu phân tích, hiển thị đồng nhất theo thời gian thực, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như ISA-95, những tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng…

Các giải pháp được Orion Vina ứng dụng công nghệ Industrial IoT, Cloud & Edge computing để trích xuất dữ liệu thông qua các thiết bị IoT gateway và cảm biến hiện đại; từ đó giám sát được toàn bộ hệ thống tiêu thụ năng lượng, bao gồm cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng, các dây chuyền sản xuất, khối văn phòng và nhiều tiện ích trong khu vực nhà máy.

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tự động hóa, công ty chúng tôi đã sử dụng Robot để giảm thời gian, giúp công nhân giảm thực hiện công việc nặng nhọc, nhất là những công việc được lặp đi lặp lại, đồng thời tăng công suất trong sản xuất. Việc thực hiện dự án nhà máy sản xuất thông minh đã giúp công ty tăng 30% công suất, giảm 68% thời gian dừng máy, giảm 50% chi phí kiểm tra, mang lại hiệu quả kinh tế 19 triệu USD trong 8 tháng. Chúng tôi được biết mô hình này sẽ được Bộ Khoa học - Công nghệ nghiên cứu nhân rộng ra cả nước.

Trong giai đoạn tiếp theo, Orion Vina sẽ hướng tới hoàn thiện hệ thống tự động hóa toàn diện, điều hành và quản lý sản xuất thông qua các hệ thống MES, kết nối tới hệ thống ERP quản trị tổng thể. Mục tiêu cao nhất của công ty chúng tôi là sẽ xây dựng các dây chuyền sản xuất tự hành, nguồn nhân lực dôi ra sẽ được đào tạo để giám sát vận hành các dây chuyền sản xuất thông minh.

Orion Vina hướng đến đưa nhà máy thông minh này trở thành hình mẫu chuyển đổi số trong ngành thực phẩm tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn trong thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và hiệu quả sản xuất.

