Ngư dân Long Hải trúng mùa cá trích

Những ngày vừa qua, ngư dân xã Long Hải (TPHCM) đã có những chuyến biển bội thu cá trích, tổng sản lượng hơn 110 tấn chỉ trong hai ngày đánh bắt.

Sau ảnh hưởng của những cơn bão, những ngày đầu tháng 10, bà con ngư dân xã Long Hải đã vươn khơi trở lại và ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi hải sản phục hồi nhanh chóng, ngư dân làm nghề đánh bắt cá trích liên tiếp có những chuyến biển bội thu, mang lại thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống.

Những kết cá trích đầy ắp được ngư dân đưa lên bờ bán cho thương lái

Theo thống kê, chỉ trong hai ngày 8 và 9-10, tổng sản lượng cá trích của ngư dân xã Long Hải ước đạt hơn 110 tấn. Giá bán dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg. Riêng ngày 9-10, sản lượng đạt tới 93 tấn – mức cao nhất kể từ đầu mùa. Bình quân mỗi lao động thu nhập từ 500.000 đến 2 triệu đồng/chuyến.

Tại khu vực thuyền thúng ấp Hải Hà 1, xã Long Hải có 50 phương tiện hành nghề lưới khai thác gần bờ, ngư dân đang phấn khởi với những mẻ cá tươi đầy thuyền – báo hiệu một mùa biển thuận lợi.

Ngư dân Long Hải trúng đậm cá trích

Ngư dân Nguyễn Anh Đức, ở ấp Hải Hà 1, xã Long Hải cho biết: “Nhờ lộc biển, chuyến này tôi đánh được 7 tạ cá trích, với giá bán hiện nay cũng kiếm cả chục triệu đồng. Mong trời thương, những chuyến biển sau cũng đánh đạt như vậy”.

Cùng tâm trạng, ngư dân Nguyễn Như Tín chia sẻ: Sau 9 giờ thả lưới gần bờ, thuyền thúng nào cũng trúng đậm, mang về hàng tạ cá tươi rói. Nhờ cá vào sát bờ, đánh bắt dễ dàng mà mỗi chuyến ra khơi, anh em ngư dân đều có thu nhập tốt để trang trải cuộc sống và sắm sửa cho gia đình.

Cá trích được thương lái thu mua với giá dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg

THÀNH HUY