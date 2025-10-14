Năm 2030, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 8.500 USD

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, trong phiên họp sáng 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành thảo luận

Trình bày tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nêu rõ, các nội dung quy hoạch được bổ sung, điều chỉnh nhằm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo; thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; an ninh năng lượng... Đồng thời ứng phó với các biến động nhanh, khó lường của bối cảnh quốc tế.

Quy hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030; trong đó giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 8,5%/năm giai đoạn 2026-2030. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,78. Giai đoạn 2031-2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7 - 7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt khoảng 38.000 USD. Chỉ số phát triển con người đạt trên 0,85…

Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, đối với các vùng, địa phương có sự điều chỉnh về phạm vi địa giới hành chính và đặt tên mới cần rà soát kỹ nội dung quy hoạch và tên vùng, tỉnh để chỉnh sửa thống nhất, tránh có cách hiểu khác, gây khó khăn trong việc cụ thể hóa khi thực hiện nghị quyết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn

Về điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội, cơ bản vẫn giữ nguyên số lượng là 6 vùng. Ông Nguyễn Minh Sơn cho rằng, kết cấu, phạm vi từng vùng có sự thay đổi lớn về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô về diện tích và dân số do ảnh hưởng của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong đó, vùng Bắc Trung bộ và vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là 2 vùng có sự thay đổi lớn so với trước đây.

“Đề nghị làm rõ việc thay đổi phân vùng này sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến định hướng phát triển của từng vùng; đánh giá tính liên kết trong nội tại từng vùng, nhất là sự liên kết giữa khu vực miền biển và khu vùng miền núi”, ông Nguyễn Minh Sơn phát biểu.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Minh Sơn cũng cho rằng cần đánh giá kỹ hơn tác động của việc tách tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây) ra khỏi Vùng Đồng bằng sông Hồng và tách tỉnh Bắc Giang (trước đây) ra khỏi Vùng Trung du và miền núi phía Bắc. “Thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính kết nối giữa Vùng Đồng bằng sông Hồng với Vùng Trung du và miền núi phía Bắc?”, ông Nguyễn Minh Sơn nêu vấn đề.

Phát biểu tổng kết nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ chủ động báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền những nội dung cần thiết theo quy định, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các dự án luật khác như: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và các dự án luật khác dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Chia sẻ băn khoăn của cơ quan thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở và tác động của phương án phân vùng mới, nhất là đối với hai vùng Bắc Trung bộ, Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, sự liên kết chặt chẽ về kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, tạo sự bổ trợ về lợi thế và mở ra không gian phát triển mới.

ANH PHƯƠNG