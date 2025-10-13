TPHCM tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức đấu thầu.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 13-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ đạo, các sở, ban ngành, UBND các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp nhà nước thuộc TPHCM phải chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức đấu thầu. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả đấu thầu trong phạm vi phụ trách.

Đối với lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư cần tổ chức đấu thầu đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, đặc biệt với các dự án trọng điểm.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được lập, phê duyệt đầy đủ, xác định đúng hình thức đấu thầu, đặc biệt là các trường hợp chỉ định thầu. Tất cả thông tin phải được đăng tải kịp thời, chính xác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP).

Với công tác lựa chọn nhà đầu tư, UBND TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật, nhất là các dự án có sử dụng đất. Trước khi tổ chức đấu thầu, phải hoàn thiện quy hoạch chi tiết, phương án bồi thường – tái định cư và xác định rõ ranh giới, diện tích, nghĩa vụ tài chính. Các dự án quy mô lớn hoặc có tác động xã hội cần niêm yết công khai tại địa phương để người dân giám sát.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người có thẩm quyền và chủ đầu tư, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đào tạo cán bộ làm công tác đấu thầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính TPHCM làm đầu mối hướng dẫn, tổng hợp, tham mưu và báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về kết quả thực hiện công tác đấu thầu, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và đúng pháp luật.

QUỐC HÙNG