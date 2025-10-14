Phấn đấu ít nhất 3 doanh nghiệp nhà nước lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới

Mục tiêu đặt ra là ít nhất 3 doanh nghiệp nhà nước lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới (Fortune Global 500)

Hội thảo khoa học “Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong các ngành trọng yếu của nền kinh tế: Góc nhìn từ ngành hàng không” ngày 14-10

Chiều 14-10, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đồng tổ chức hội thảo với chủ đề: “Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong các ngành trọng yếu của nền kinh tế: Góc nhìn từ ngành hàng không”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước, Chính phủ đang xem xét, đề xuất một số mục tiêu và định hướng cụ thể. Trong đó, mục tiêu đặt ra là ít nhất 3 doanh nghiệp lọt vào nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới (Fortune Global 500); 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị tiên tiến theo chuẩn mực của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)...

Để đạt được các mục tiêu này, một số nhóm giải pháp lớn cần được triển khai đồng bộ. Trong đó, các cơ quan quản lý cần hoàn thiện cơ chế huy động và sử dụng vốn, phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước; mở rộng hợp tác công - tư; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Cùng với đó, các bộ, ngành, doanh nghiệp cần xem xét cơ chế để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, với trung tâm nghiên cứu, quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, logistics, công nghệ số.

Thông tin từ hội thảo cho biết, hiện Bộ Nội vụ đang hoàn thiện hồ sơ và phương án tổng thể sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Tính đến năm 2024, cả nước có 671 doanh nghiệp nhà nước, gồm 473 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 3 triệu tỷ đồng, tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 227 ngàn tỷ đồng.

BÍCH QUYÊN