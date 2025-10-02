Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu: Nhiều cơ hội nhưng thách thức lớn

Các doanh nghiệp kết nối giao thương tại khu vực trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, cho biết 8 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 305 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ, trong khi thương mại toàn cầu chỉ tăng 0,9%. Nhiều nhóm hàng ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt cà phê tăng gần 60%, hạt điều tăng hơn 16%. Các ngành công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với mức tăng hai con số ở điện thoại, máy tính, dệt may, da giày. Ngược lại, nhóm nhiên liệu và khoáng sản giảm 39%.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài thông tin về bối cảnh quốc tế và

﻿định hướng xuất khẩu Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tuy vậy, ông Lê Hoàng Tài cũng thẳng thắn nhìn nhận, nội lực kinh tế Việt Nam còn hạn chế, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa, thiếu vốn, công nghệ và kỹ năng tiếp thị quốc tế. Thêm vào đó, xu hướng bảo hộ, “rào cản xanh” và các tiêu chuẩn lao động ngày càng khắt khe từ Mỹ, EU, Nhật Bản đặt ra thách thức lớn.

Ở góc nhìn thị trường, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết kim ngạch song phương Việt – Mỹ từ đầu năm đến nay đạt 111,5 tỷ USD, nhưng doanh nghiệp Việt Nam phải đối diện rủi ro về thuế đối ứng, điều tra chống bán phá giá và yêu cầu mới về môi trường, thủy sản. Ông khuyến nghị doanh nghiệp cần đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng xuất khẩu xanh, ứng dụng công nghệ số và blockchain để truy xuất nguồn gốc, đồng thời chủ động tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại.

Đối với thị trường Trung Quốc, ông Nông Đức Lai, Tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, cho biết nhu cầu tiêu dùng nông sản, thực phẩm chất lượng cao đang gia tăng mạnh, với quy mô bán lẻ gần 48.800 tỷ nhân dân tệ năm 2024 và khoảng 400 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, cạnh tranh tại thị trường này ngày càng gay gắt. Doanh nghiệp Việt Nam muốn giữ lợi thế cần tổ chức sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP, chú trọng quản lý chất lượng, bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu và tuân thủ nghiêm ngặt quy định kiểm dịch.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Đà Nẵng 2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngoài thị trường, hạ tầng logistics cũng được coi là “điểm nghẽn”. Ông Bùi Trần Nhân Trí, Phó Tổng Giám đốc Thilogi, cho biết doanh nghiệp đã phát triển mô hình logistics tích hợp, đưa cảng quốc tế Chu Lai trở thành cửa ngõ trung chuyển container quốc tế. 9 tháng đầu năm 2025, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 3,2 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ. Ông kiến nghị Đà Nẵng và khu vực sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảng biển, đồng thời phát triển khu phi thuế quan và trung tâm logistics nhằm giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

XUÂN QUỲNH