Kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu trước 15 giờ hôm nay, 21-10

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu trước 15 giờ ngày 21-10.

Tàu thuyền vào nơi neo đậu cảng Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng ngày 21-10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang vừa ký công điện về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các tàu thuyền neo buộc cẩn thận tránh va đập khi có mưa bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong đó, yêu cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổng hợp, lập danh sách đầy đủ về thông tin các tàu, thuyền đang ở khu vực nguy hiểm (nếu có), báo cáo về UBND tỉnh (qua Chi cục Thủy lợi) và Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong báo cáo nhanh hằng ngày để theo dõi, chỉ đạo; hướng dẫn tàu, thuyền, lồng bè neo đậu tại các bến đảm bảo an toàn.

Hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi neo đậu trước 15 giờ ngày 21-10.

Thúng được người dân đưa lên bờ tại ven biển xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tiếp tục cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại) cho đến khi thời tiết ổn định (theo bản tin của Đài Khí tượng - Thủy văn Quảng Ngãi).

Thông báo, hướng dẫn và kêu gọi các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông, biển khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn (nhất là các lồng, bè đang nuôi, trồng tại Lý Sơn). Hoàn thành việc kêu lồng, bè vào nơi neo đậu trước 16 giờ ngày 21-10.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết ứng với tình huống như lũ trên các sông: Trà Câu, Vệ, Phước Giang, Trà Bồng đạt mức trên báo động 3 đến báo động 3+1m; mưa lớn gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực đồi, núi để ứng phó, gửi Sở NN-MT tỉnh trước ngày 23-10 để theo dõi, chỉ đạo.

Xã Phước Giang cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các cầu tràn qua sông

Đặc biệt lưu ý các khu vực đã xảy ra sạt lở đất như: thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô; điểm trường thôn Xô Thác (Trường Mầm non Đắk Nên, xã Măng Bút); Tổ dân cư thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh; Khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh… và các khu dân cư ven sông Trà Câu, Vệ, Phước Giang, Trà Bồng.

Các đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó tình huống thiên tai

Để ứng phó với bão số 12, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, 8 tàu, ca nô và hàng chục phương tiện quân sự sẵn sàng cơ động tìm kiếm cứu nạn, di chuyển nhân dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở khi có tình huống thiên tai phức tạp.

Sẵn sàng cơ động tìm kiếm cứu nạn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức kiểm tra, báo động công tác phòng, chống bão tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ thị và công điện của cấp trên trong phòng chống và ứng phó bão số 12.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động, khẩn trương triển khai các văn kiện, kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ” của đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và phương tiện, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12 khi có lệnh.

Triển khai công tác ứng phó đến từng thôn xóm

Theo tin báo từ Đài khí tượng - Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi hồi 8 giờ, hiện nay, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng 2,5 - 4,5m, biển động mạnh. Khả năng từ sáng sớm ngày 22-10 gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10; biển động rất mạnh; sóng cao từ 3,0 - 5,0m. Toàn bộ tàu, thuyền và lồng bè nuôi thủy hải sản hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, nên khả năng từ ngày 23 đến 29-10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa lớn. Cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông trong tỉnh có thể lên mức báo động 2-3 và vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 3; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt là cấp 3.

NGUYỄN TRANG