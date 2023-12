Khai mạc Lễ hội nghệ thuật đường phố tại Bưu điện Trung tâm TPHCM

Sau Lễ hội nghệ thuật và hương vị (Taste of Saigon) tháng 10 vừa qua, artLIVE tiếp tục mang đến Lễ hội nghệ thuật đường phố ( Saigon Urban Street Fest ) tại Bưu điện Trung tâm TPHCM.

Saigon Urban Street Fest khai mạc, giới thiệu dàn nghệ sĩ đường phố Việt Nam và châu Âu

ArtLIVE – a virtual art campus – là nền tảng truyền thông đa phương tiện chuyên sâu về nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực, nghe nhìn thuộc sở hữu của Bella Ciao Agency. Trong khuôn khổ Saigon Urban Street Fest, nhằm quảng bá thông điệp TPHCM sống động, kết hợp hài hòa của nhiều nét văn hóa, Sở Du lịch TPHCM kết hợp artLIVE tổ chức hoạt động “Bức tranh Doodle về Du lịch TPHCM lớn nhất Việt Nam”. Được tạo nên bởi 22 mảnh ghép là 22 bức tranh thể hiện cho những hình ảnh và giá trị du lịch TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Viện Goethe tại TPHCM cũng có phần kết hợp artLIVE tại lễ hội thông qua việc mang đến dàn nghệ sĩ đường phố chuyên nghiệp. Các nghệ sĩ, nghệ sĩ độc lập sẽ biểu diễn tại đây.

Theo ban tổ chức, Saigon Urban Street Fest là một sân chơi để các bạn trẻ, nghệ sĩ có thể thỏa sức thể hiện cá tính, và tham gia các hoạt động nghệ thuật đường phố liên tục từ 8 đến 21 giờ trong trong 3 ngày 8, 9 và 10-12. Sự kiện dự kiến thu hút sự tham dự của 30.000 - 35.000 người dân, du khách.

Show trình diễn âm nhạc, xiếc đương đại, hài kịch và nhảy đường phố có sự tham gia của các nghệ sĩ: Whee! Band, Giana, Felix Nguyễn, The Funky Monkeys, Quách Thế Nam, Sown Luong, Balienzz, Nguyễn Đức Vinh Quang...

Nhóm The Funky Monkeys

Các nghệ sĩ trẻ (từ trái qua): Sơn Lương, Quách Thế Nam, Nguyễn Đức Vinh Quang

Ca sĩ Giana

Với chủ đề Head Out Of The Original, Saigon Urban Street Fest đưa đến tiếng nói, nghệ thuật có thể vươn xa hơn khỏi bản chất của nó. Mỗi nghệ sĩ, mỗi hoạt động xuất hiện tại Saigon Urban Street Fest đều mang hơi thở, tinh thần giao thoa cũ - mới. Ở đó có sự phá cách của văn hóa đường phố, nhưng mỗi yếu tố đều được hiển hiện dưới góc độ nghệ thuật một cách đẹp đẽ và thuần khiết.

Thông qua Saigon Urban Street Fest, artLIVE tạo cơ hội để các nghệ sĩ độc lập, nghệ sĩ indie tài năng có sàn diễn riêng của mình. Đồng thời, trong khuôn khổ sự kiện, các thương hiệu có thể giới thiệu và là dịp để các khách hàng tiềm năng được trải nghiệm các sản phẩm của nhãn hàng miễn phí.

Xuyên suốt 3 ngày sự kiện, người tham dự có thể thưởng thức các hoạt động nghệ thuật cộng đồng như trình diễn vẽ Graffiti, vẽ tranh nghệ thuật… Người tham dự cũng được trải nghiệm dùng thử miễn phí các sản phẩm đặc sắc từ nhiều nhãn hàng trong nước và quốc tế.

Bưu Điện Trung tâm TPHCM là công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Sự kiện diễn ra tại đây sẽ giúp công chúng có góc nhìn khác về nghệ thuật đường phố gắn với quá trình phát triển và giao thoa của nó

Biểu diễn trước Bưu điện Trung tâm TPHCM

Các hoạt động nghệ thuật cộng đồng tại lễ hội

Hàng chục ngàn phần trà phê, trà sữa, bánh… phục vụ miễn phí người dân, du khách

Draw your Dream (Vẽ giấc mơ em) là dự án hướng đến thiếu nhi, giới trẻ trên nhiều vùng miền cả nước, đặc biệt là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số, bệnh nhi ung thư khó khăn. Hoạt động bao gồm: Bổ trợ kiến thức thông qua giáo dục; cung cấp tài lực, vật lực với học bổng, cứu trợ khẩn cấp, xây trường học, nhà tình thương; tạo không gian phổ cập kiến thức nghệ thuật cho giới trẻ trải nghiệm, thưởng thức… ArtLIVE sẽ dành một phần doanh thu vào các dự án thúc đẩy, tác động xã hội, phát triển bền vững với đối tượng chính là thiếu nhi, giới trẻ. Gương mặt đồng hành của Draw your Dream là Miss Peace Vietnam 2022 Ban Mai (biên tập viên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam). Hoa hậu Ban Mai

TIỂU TÂN