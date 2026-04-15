Khai thác tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau trước ngày 30-4

Ngày 15-4, Bộ Xây dựng cho biết, đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại, đảm bảo các điều kiện bàn giao tuyến chính đoạn Hậu Giang - Cà Mau cho đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng trước ngày 30-4.

Đường dẫn vào cao tốc Hậu Giang – Cà Mau, tại nút giao IC12 (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) được rào chắn không cho phương tiện đi vào để phục vụ cho công tác hoàn thiện các hạng mục còn lại

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu khắc phục các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng phải triệt để, đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu của dự án, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Chủ đầu tư phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và khả năng hoàn thành của từng nhà thầu. Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu chậm trễ, không thực hiện đúng cam kết.

Trước đó, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đưa vào khai thác tạm từ ngày 19-1, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, trên tuyến còn một số hạng mục rãnh dẫn nước, mái taluy, lề bê tông; xử lý các vị trí chưa đảm bảo độ bằng phẳng tại đầu cầu, cống; hệ thống an toàn giao thông… chưa hoàn thiện. Việc vừa thi công, vừa khai thác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nên dừng khai thác từ ngày 16-3 để tiếp tục hoàn thiện.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tiến độ triển khai thi công của các đơn vị hiện chậm so với kế hoạch đề ra do một số khó khăn như: giá nhiên liệu, nhựa đường tăng cao, ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính của nhà thầu, nguồn vật liệu đá khan hiếm...

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, có chiều dài tuyến chính gần 111km, được chia thành 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau.

Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã thông xe ngày 22-12-2025.

TẤN THÁI