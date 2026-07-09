Chính trị

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Trưởng phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất vì nhận hối lộ

SGGPO

Ngày 9-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Minh Khôi, nguyên Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

bị can
Bị can Trần Minh Khôi

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa phát hành Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Khôi, nguyên Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Trần Minh Khôi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ cố ý làm trái, nhận hối lộ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác và địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Minh Khôi.

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NGUYỄN TRANG

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