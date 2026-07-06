Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM thành lập 6 tiểu ban trực thuộc

Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM đã ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của ban. Theo đó, Văn Phòng Thành ủy TPHCM là cơ quan Thường trực và 6 tiểu ban trực thuộc.

Ngày 6-7, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM đã ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của ban.

Theo quy chế, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM có chức năng nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy các vấn đề quan trọng, giải pháp đột phá thực hiện các mục tiêu phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định đến các đồng chí Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Nghiên cứu có vai trò là đầu mối tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm và dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố, giới chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Qua đó, phục vụ việc nghiên cứu các cơ chế, chính sách, mô hình và giải pháp đột phá để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực phát triển kinh tế, đô thị, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội của Thành phố; trong đó, trọng tâm là 11 nhiệm vụ gắn với việc triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, phân tích, dự báo, phản biện chính sách, hướng dẫn và đào tạo, Ban Nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất; khắc phục tình trạng nghiên cứu phân tán theo từng ngành, từng lĩnh vực; tạo cơ sở để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định các chủ trương lớn trên nền tảng lập luận chặt chẽ, căn cứ thực tiễn rõ ràng, có đánh giá tác động đầy đủ và phương án tổ chức thực hiện khả thi.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho các thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quá trình nghiên cứu, tham mưu và phản biện phải bảo đảm tính khách quan, khoa học, có căn cứ dữ liệu và cơ sở thực tiễn; tôn trọng những ý kiến khác biệt có lập luận; khuyến khích tư duy đổi mới, đột phá vì lợi ích chung nhưng không chủ quan, duy ý chí; không để bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, ngắn hạn.

Ban Nghiên cứu không làm thay chức năng tham mưu theo thẩm quyền của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy và các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố. Việc tham gia của Ban Nghiên cứu nhằm thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trên cơ sở phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng phản biện, tăng cường tính đồng bộ, chiến lược và khả thi trong quá trình chuẩn bị các quyết sách.

Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM chủ động tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước, phù hợp với từng lĩnh vực và yêu cầu nhiệm vụ.

Hoạt động hợp tác nghiên cứu nhằm tiếp cận tri thức mới, phương pháp nghiên cứu tiên tiến, mô hình phát triển hiệu quả và những kinh nghiệm thực tiễn có giá trị; đồng thời tạo điều kiện để Ban Nghiên cứu mở rộng góc nhìn liên ngành, liên vùng và quốc tế trong quá trình phân tích, dự báo và đề xuất chính sách.

Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM gồm Trưởng Ban và 5 Phó Trưởng Ban. Cụ thể, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Các Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Cơ quan Thường trực và các tiểu ban trực thuộc gồm: Văn Phòng Thành ủy TPHCM là cơ quan Thường trực Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM. Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM có 6 tiểu ban, gồm: - Tiểu ban thể chế, chính sách - Tiểu ban xây dựng Đảng và hệ thống chính trị - Tiểu ban phát triển kinh tế - Tiểu ban các vấn đề xã hội - Tiểu ban khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tiểu ban phục vụ

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