Khảo sát tiến độ các công trình trọng điểm trên đảo Hòn Khoai

Ngày 6-7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, đến khảo sát, kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm và thăm, động viên các lực lượng đang thi công trên đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, lãnh đạo Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Ngay sau khi đặt chân đến đảo Hòn Khoai, đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà, động viên các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai

Báo cáo với đoàn công tác, các nhà thầu, trong đó có đơn vị thi công dự án cảng Hòn Khoai, cho biết dù việc vận chuyển vật tư, vật liệu và tổ chức thi công trên đảo gặp nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn tập trung nhân lực, phương tiện, nỗ lực bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch. Các lực lượng vũ trang trên đảo duy trì tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình trọng điểm, chiến lược.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung biểu dương tinh thần vượt khó, trách nhiệm của các đơn vị thi công và lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy kết quả đạt được, bảo đảm các công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

TẤN THÁI